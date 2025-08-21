WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Unimed
Sicredi
Mecânica Jaime
Seco
Império
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Folha Popular
Fitness
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sala
Ipiranga
Meganet
Lazzaretti
Ponto Grill
Raffaelli
F&J Santos
APPATA
Mercado do povo
Niederle
Rádio Municipal
Câmara

Comissão aprova projeto que institui a Política de Convivência com a Seca Nordestina

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

21/08/2025 16h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Antonio Araújo / Câmara dos Deputados
Antonio Araújo / Câmara dos Deputados

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2525/23 , que institui a Política de Convivência com a Seca Nordestina definindo uma série de objetivos e ações.

A relatora, deputada Yandra Moura (União-SE) recomendou a aprovação do texto e de uma emenda da Comissão de Minas e Energia . “A medida está em harmonia com o desafio atual de criar políticas públicas integradas”, destacou ela.

Apresentado pela deputada Iza Arruda (MDB-PE), o texto aprovado é uma versão atualizada do trabalho final de uma comissão externa da Câmara que, em 2015, avaliou as condições socioeconômicas do semiárido nordestino ( PL 4175/15 ).

Premissas
Segundo o projeto, a Política de Convivência com a Seca Nordestinas terá as seguintes premissas:

  • a seca é um fenômeno natural do semiárido, previsível, e precisa ser objeto de atenção especial, permanente e continuada do poder público e da população;
  • o desenvolvimento socioeconômico sustentável da região deverá incluir medidas de adaptação ao fenômeno da seca; e
  • a convivência com a seca envolve ações de prevenção, preparação e resposta, e exige a coordenação de órgãos federais com estados e municípios.

Objetivos
Dessa forma, serão objetivos da Política de Convivência com a Seca Nordestina:

  • fomentar o desenvolvimento sustentável do semiárido;
  • garantir a segurança hídrica e alimentar da população local;
  • vencer as desigualdades econômicas e sociais da região;
  • promover a geração de renda;
  • garantir a previsibilidade climática sazonal, assegurando a prestação de informações atualizadas à sociedade sobre riscos ou situação da seca;
  • preparar órgãos públicos e comunidades para o enfrentamento da seca;
  • estimular a regeneração e o uso sustentável da caatinga; e
  • promover a adaptação às mudanças climáticas.

Ações
A proposta aprovada prevê várias ações no semiárido nordestino, entre elas:

  • implantação do monitoramento hidrometeorológico e de sistema de previsão e emissão de alerta de seca;
  • elaboração do zoneamento ecológico-econômico da região;
    instituição de centro de pesquisa sobre desastres naturais no semiárido, com foco na seca;
  • implantação de centros de desenvolvimento tecnológico, com atenção à pesquisa sobre culturas e rebanhos adaptados à seca, ao potencial do extrativismo sustentável e à bioprospecção;
  • estímulo a novas cadeias produtivas e às atividades de baixo impacto ambiental;
  • fortalecimento do sistema de extensão rural e a garantia de assistência técnica aos pequenos produtores;
  • definição de meta para sanar o déficit educacional da região e eliminar o analfabetismo;
  • capacitação, treinamento e qualificação profissional;
  • levantamento das populações extrativistas e valorização da diversidade cultural; e
  • combate à desertificação.

Outros pontos
Estados e municípios deverão elaborar Plano de Contingência para Mitigação dos Efeitos da Seca, com objetivo de preparar as comunidades do semiárido, reduzir as vulnerabilidades e minimizar os impactos socioeconômicos e ambientais.

Com recursos públicos e privados, inclusive por meio de pagamentos de serviços ambientais, deverão ser instituídos programas de segurança hídrica, de produção de energia e de preservação, regeneração e uso sustentável da caatinga.

Uma emenda apresentada pelo relator prevê que, no futuro Programa Semiárido Produtor de Energia, o excedente produzido por sistemas fotovoltaicos deverá ser comprado pelas distribuidoras de energia elétrica às quais estiverem conectados.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova garantia de acesso prioritário de crianças e adolescentes a áreas naturais
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova pena mais severa para descarte incorreto de lixo hospitalar contaminado com o vírus da Covid-19
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova garantia de alimentos a mulheres vítimas de violência doméstica
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
20°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima: 10°
20°

Sensação

2.06 km/h

Vento

87%

Umidade

Sicredi
APPATA
Ponto Grill
Ipiranga
Raffaelli
Agro Niederle
Tarzan
Sala
Mercado do povo
F&J Santos
Rádio Municipal
Meganet
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seco
Mercado Balestrin
Império
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
Raffaelli
Fitness
Lazzaretti
Sala
Mercado Balestrin
Sicoob
Sicoob
Tarzan
APPATA
Meganet
Seu Manoel
Unimed
Império
F&J Santos
Sicredi
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Sala
Meganet
Império
Agro Niederle
Seco
Mercado Balestrin
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicoob
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ipiranga
APPATA
Seu Manoel
Mercado do povo
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Tarzan
Sicredi
Unimed
Últimas notícias
Há 25 minutos Arrecadação federal cresce 4,6% em julho e bate recorde para o mês
Há 26 minutos Comissões do Senado começam a definir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
Há 26 minutos Exame de Residência bate recorde com 138 mil candidatos inscritos
Há 26 minutos Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
Há 26 minutos STF descarta repatriação automática de crianças e adolescentes
Sicredi
Fitness
Sala
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado Balestrin
Meganet
Tarzan
Ponto Grill
Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seco
Seu Manoel
Rádio Municipal
Império
Lazzaretti
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 2 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 6 dias Polícia Civil apreende armas em operação contra violência doméstica
5
Há 2 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
Sicoob
Sala
Império
F&J Santos
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seu Manoel
Seco
Unimed
Tarzan
Ipiranga
Ipiranga
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
Sicredi
Meganet
APPATA
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Seco
Mercado do povo
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Raffaelli
Império
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Fitness
Meganet
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Lazzaretti
Ipiranga
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados