WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Raffaelli
Fitness
F&J Santos
Tarzan
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Seco
Unimed
Ipiranga
Sicoob
Ponto Grill
Rádio Municipal
Meganet
Império
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Folha Popular
Niederle
Câmara

Comissão aprova regulamentação da atividade de influenciador digital

Projeto dá ao Judiciário poder de autorizar ou disciplinar atuação de influenciadores mirins; texto segue em análise na Câmara

21/08/2025 16h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que regulamenta a atividade de influenciador digital e dá ao Poder Judiciário a competência para autorizar ou disciplinar a divulgação de conteúdos por influenciadores mirins.

Pelo projeto, influenciador é toda pessoa física ou jurídica que utilize sua reputação para promover produtos, marcas, serviços ou causas na internet, com fins lucrativos.

O texto aprovado foi o substitutivo apresentado pela relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), para o Projeto de Lei 3444/23, da deputada Lídice da Mata (PSB-BA). A relatora alterou expressões para tornar a proposição mais abrangente e a atuação do Judiciário mais efetiva.

Proteção da Infância
 Do ponto de vista da proteção da infância e da adolescência, Laura Carneiro lembrou que “crianças e adolescentes menores de 14 anos podem realizar trabalhos artísticos, se as condições relacionadas ao cuidado, à saúde, à segurança e à proteção deles forem preservadas”.

A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para determinar que compete à autoridade judiciária disciplinar ou autorizar a atuação de menores de 18 anos como influenciadores. Para tanto, o juiz levará em conta:

  • a natureza do conteúdo a ser divulgado;
  • os horários e a duração das atividades;
  • os riscos, inclusive psicológicos, associados à divulgação de conteúdos;
  • a compatibilidade das atividades em relação à frequência escolar; e
  • a gestão da renda associada à atividade.

Responsabilidade sobre conteúdos
 Os influenciadores serão responsáveis pela veracidade das informações divulgadas em suas publicações. Fica proibida a divulgação de conteúdos falsos, enganosos ou que possam induzir os consumidores a erro. Além disso, a publicidade realizada por influenciadores deverá ser identificada de forma transparente.

Imagens editadas para alterar forma, tamanho ou pele do corpo deverão conter a inscrição “imagem editada”. Da mesma forma, imagens realizadas com uso de inteligência artificial deverão conter a inscrição “imagem virtual”. O descumprimento poderá resultar em detenção de seis meses a dois anos e multa.

O texto responsabiliza ainda os provedores de aplicativos de internet por implementar mecanismos de notificação de conteúdo ilícito e publicar relatórios sobre suas atividades de moderação.

Próximos passos
 O projeto será analisado ainda pelas comissões de Comunicação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois seguirá para o Plenário da Câmara. Para virar lei, precisa ser aprovado também pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova garantia de acesso prioritário de crianças e adolescentes a áreas naturais
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova pena mais severa para descarte incorreto de lixo hospitalar contaminado com o vírus da Covid-19
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova garantia de alimentos a mulheres vítimas de violência doméstica
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
20°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima: 10°
20°

Sensação

2.06 km/h

Vento

87%

Umidade

Sicoob
F&J Santos
Meganet
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Raffaelli
Ponto Grill
Sala
Mercado do povo
Mecânica Jaime
APPATA
Ipiranga
Unimed
Sicredi
Fitness
Império
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Seco
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Seu Manoel
Império
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Tarzan
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ipiranga
Raffaelli
APPATA
Mercado do povo
Fitness
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
APPATA
Rádio Municipal
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Raffaelli
Império
Mercado Balestrin
Meganet
Sicredi
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
Mercado do povo
Fitness
F&J Santos
Seco
Ipiranga
Sala
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 26 minutos Arrecadação federal cresce 4,6% em julho e bate recorde para o mês
Há 26 minutos Comissões do Senado começam a definir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
Há 26 minutos Exame de Residência bate recorde com 138 mil candidatos inscritos
Há 26 minutos Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
Há 26 minutos STF descarta repatriação automática de crianças e adolescentes
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seco
Rádio Municipal
Império
APPATA
Mercado do povo
Mecânica Jaime
F&J Santos
Lazzaretti
Ponto Grill
Unimed
Sala
Fitness
Sicredi
Tarzan
Seu Manoel
Meganet
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 2 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 6 dias Polícia Civil apreende armas em operação contra violência doméstica
5
Há 2 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
APPATA
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicredi
Ipiranga
Ponto Grill
F&J Santos
Tarzan
Império
Unimed
Sala
Mercado Balestrin
Seco
Seu Manoel
Meganet
Agro Niederle
Fitness
Raffaelli
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Unimed
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Lazzaretti
Ipiranga
F&J Santos
Meganet
Sicoob
Tarzan
Seco
Mercado do povo
APPATA
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
Raffaelli
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados