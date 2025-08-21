WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Império
Mercado do povo
APPATA
Mercado Balestrin
Sala
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Lazzaretti
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Seco
Sicredi
Ipiranga
Folha Popular
Niederle
Seu Manoel
Ponto Grill
Senado Federal

Ciência nas escolas receberá 10% do FNDCT, decide CCT

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou na quarta-feira (20) o projeto que destina 10% dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento C...

21/08/2025 16h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Dinheiro será usado em projetos de popularização da ciência entre estudantes - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Dinheiro será usado em projetos de popularização da ciência entre estudantes - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou na quarta-feira (20) o projeto que destina 10% dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para ações de popularização da ciência, tecnologia e inovação em escolas. O PL 3.218/2023 , do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), agora vai para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que terá a palavra final.

Segundo Pontes, o dinheiro virá dos próprios recursos do Fundo, o que não irá gerar despesas extras para a União. O senador comentou que todos os países desenvolvidos têm em comum uma educação focada em resultados e investimentos consistentes em ciência.

— No Brasil a gente ainda fica engatinhando, sempre discutindo a importância do orçamento de ciência e tecnologia, como se isso fosse uma coisa para daqui a dez anos. Não, é para agora. Se a gente não começar a investir agora, se nós não começarmos a colocar na linha correta os investimentos do setor, nada disso vai acontecer — concluiu.

O relator do projeto, senador Izalci Lucas (PL-DF), chamou atenção para a importância da ciência e da inovação para o bem-estar da humanidade — situação que, em sua avaliação, ficou clara com a a pandemia de covid-19 e o rápido desenvolvimento de vacinas. Ele associou o aprimoramento científico ao fortalecimento da indústria nacional.

— A divulgação científica nas instituições educacionais dá transparência aos jovens estudantes sobre como o dinheiro público é investido em ciência, tecnologia e inovação. Além disso, ela demonstra quais retornos para a sociedade são obtidos com o trabalho acadêmico, traduz o jargão técnico de dentro das universidades para um público leigo, permitindo a compreensão do mundo, e fomenta o pensamento crítico e criativo — argumentou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Efraim Filho, que é o presidente da CMO, quer votar a LDO na comissão até o início de setembro - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Comissões do Senado começam a definir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
Mudanças no acordo de 1992 servem para favorecer investimentos e garantir arrecadação - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
A senadora Tereza Cristina apresentou o relatório do senador Chico Rodrigues - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CRE aprova correção de acordo Brasil-Singapura de combate a dupla tributação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
20°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima: 10°
20°

Sensação

2.06 km/h

Vento

87%

Umidade

Sicoob
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sala
Rádio Municipal
Unimed
Mercado do povo
Fitness
Agro Niederle
APPATA
Império
F&J Santos
Seu Manoel
Sicredi
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seco
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Meganet
Ipiranga
Tarzan
F&J Santos
Sicredi
Tarzan
Fitness
Rádio Municipal
Ponto Grill
Meganet
Lazzaretti
Agro Niederle
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicoob
Raffaelli
Sala
Império
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Lazzaretti
Sicredi
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Fitness
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Unimed
Ipiranga
Raffaelli
Império
Meganet
Sicoob
Seco
Seu Manoel
APPATA
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 26 minutos Arrecadação federal cresce 4,6% em julho e bate recorde para o mês
Há 26 minutos Comissões do Senado começam a definir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
Há 26 minutos Exame de Residência bate recorde com 138 mil candidatos inscritos
Há 26 minutos Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
Há 26 minutos STF descarta repatriação automática de crianças e adolescentes
APPATA
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ipiranga
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Tarzan
Agro Niederle
Mercado do povo
Meganet
Seco
Unimed
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 2 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 6 dias Polícia Civil apreende armas em operação contra violência doméstica
5
Há 2 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
APPATA
Meganet
F&J Santos
Tarzan
Seco
Lazzaretti
Raffaelli
Ipiranga
Seu Manoel
Ponto Grill
Unimed
Império
Mecânica Jaime
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicredi
Ipiranga
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicoob
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
Fitness
Agro Niederle
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ponto Grill
Lazzaretti
Império
APPATA
Seco
Sala
Meganet
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados