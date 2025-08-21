WhatsApp

Senado Federal

Atualizações em convenção de segurança no mar seguem para o Plenário

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) aprovou na quarta-feira (20) projeto que confirma a adesão do Brasil a resoluções que mod...

21/08/2025 16h40
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Jorge Seif relatou o projeto na CRE - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
O senador Jorge Seif relatou o projeto na CRE - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) aprovou na quarta-feira (20) projeto que confirma a adesão do Brasil a resoluções que modificam a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (Solas), adotadas entre 2007 e 2009. A convenção é o tratado mais relevante no campo da segurança da navegação mercante. O PDL 308/2024 segue para o Plenário.

O projeto trata de alterações técnicas elaboradas pelo Comitê de Segurança Marítima da Organização Marítima Internacional (IMO), que inclui na convenção atualizações sobre sistemas de radiocomunicação, equipamentos de reboque de emergência, equipamentos de combate a incêndios, transporte de cargas perigosas e normas sobre materiais usados na construção de embarcações, como a proibição ao uso do amianto.

O texto também aperfeiçoa procedimentos de certificação de navios e investigação de acidentes no mar, contribuindo para a elevação dos padrões internacionais de segurança na navegação comercial, segundo a organização. A Convenção Solas é seguida por mais de 140 países.

Ao recomendar a aprovação das alterações, o relator, senador Jorge Seif (PL-SC), afirmou que o acidente do navio Titanic ocasionou a adoção da primeira versão da Solas em 1914. Desde então, a convenção experimentou novas versões, a mais recente delas em 1974.

— Considerando que o Brasil tem 7.367km de extensão litorânea — alguns falam 8,5 mil — e que mais de 95% das nossas exportações e importações utilizam o transporte marítimo, a convenção é para nós de superlativa importância — disse o relator.

Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Últimas notícias
Há 26 minutos Arrecadação federal cresce 4,6% em julho e bate recorde para o mês
Há 26 minutos Comissões do Senado começam a definir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
Há 26 minutos Exame de Residência bate recorde com 138 mil candidatos inscritos
Há 26 minutos Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
Há 26 minutos STF descarta repatriação automática de crianças e adolescentes
