WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Império
Folha Popular
APPATA
Ipiranga
Meganet
Unimed
Fitness
Seco
Lazzaretti
Raffaelli
Ponto Grill
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mercado Balestrin
F&J Santos
Tarzan
Sala
Seu Manoel
Niederle
Mecânica Jaime
Câmara

Comissão aprova projeto que prevê o atendimento de filhos em delegacia especializada da mulher

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

21/08/2025 16h40
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1653/23 , pelo qual as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) também deverão atender filhos crianças e adolescentes que tenham sido vítimas de violência doméstica, ainda que decorrentes de filiação socioafetiva.

O relator, deputado Pastor Eurico (PL-PE), recomendou a aprovação do texto e de uma emenda da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado , após ajuste na redação. “Esta medida é crucial para consolidar um sistema de atendimento integrado e eficaz, que priorize a segurança e o bem-estar”, disse.

A versão aprovada altera a Lei 14.541/23 , que instituiu o trabalho ininterrupto nas Delegacias da Mulher. Com isso, o atendimento a crianças e adolescentes deverá ser feito conforme as possibilidades de cada unidade e por profissional capacitado, não necessariamente do sexo feminino.

Como é hoje
A legislação hoje determina que as Deam têm como finalidade o atendimento de todas as mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica e familiar e de crimes contra a dignidade sexual. Além disso, devem atuar nos feminicídios e funcionar ininterruptamente, inclusive nos feriados e nos finais de semana.

“Além de acolher as mulheres, essas delegacias precisam efetuar o atendimento das crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, já que se tratam de órgãos qualificados para realizar o encaminhamento dessas vítimas”, destacou o autor da proposta, deputado Marangoni (União-SP).

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova garantia de acesso prioritário de crianças e adolescentes a áreas naturais
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova pena mais severa para descarte incorreto de lixo hospitalar contaminado com o vírus da Covid-19
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova garantia de alimentos a mulheres vítimas de violência doméstica
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
20°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima: 10°
20°

Sensação

2.06 km/h

Vento

87%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Lazzaretti
Seco
Império
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Raffaelli
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seu Manoel
F&J Santos
Fitness
Meganet
Unimed
APPATA
Sala
Mercado do povo
Seu Manoel
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sala
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ipiranga
Sicoob
Sicoob
Meganet
Tarzan
Lazzaretti
Império
Fitness
Sicredi
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Seu Manoel
Fitness
Lazzaretti
Seco
Sicoob
Mercado Balestrin
Ipiranga
Agro Niederle
Sala
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado do povo
Sicredi
Império
Meganet
Tarzan
APPATA
Últimas notícias
Há 26 minutos Arrecadação federal cresce 4,6% em julho e bate recorde para o mês
Há 26 minutos Comissões do Senado começam a definir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
Há 26 minutos Exame de Residência bate recorde com 138 mil candidatos inscritos
Há 27 minutos Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
Há 27 minutos STF descarta repatriação automática de crianças e adolescentes
Unimed
APPATA
Ipiranga
Rádio Municipal
Ponto Grill
Agro Niederle
Fitness
Meganet
Seu Manoel
Império
F&J Santos
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicredi
Lazzaretti
Sala
Seco
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 2 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 6 dias Polícia Civil apreende armas em operação contra violência doméstica
5
Há 2 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
Sicoob
Ponto Grill
Sala
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicredi
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seco
Império
F&J Santos
Unimed
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Fitness
Ipiranga
Tarzan
Meganet
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicredi
Raffaelli
Sala
Agro Niederle
Unimed
Império
Meganet
Ponto Grill
Mercado do povo
Ipiranga
Fitness
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicoob
Seco
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados