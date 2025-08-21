WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Sicredi
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Meganet
Sala
Mercado do povo
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Raffaelli
Império
Seco
Mercado Balestrin
Fitness
Lazzaretti
Ponto Grill
Niederle
Senado Federal

CCT vota contra projeto de estímulo a startups

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) votou na quarta-feira (20) pela prejudicialidade do projeto que cria medidas de estímulo ao crescimento de...

21/08/2025 17h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Izalci disse que leis já cumprem objetivo do projeto; ele ainda vai a outras comissões - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Izalci disse que leis já cumprem objetivo do projeto; ele ainda vai a outras comissões - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) votou na quarta-feira (20) pela prejudicialidade do projeto que cria medidas de estímulo ao crescimento de startups e ao uso de tecnologia nos setores público e privado ( PL 2.831/2019 ). O relator, senador Izalci Lucas (PL-DF), entendeu que o objetivo do projeto já foi atendido por leis que entraram em vigor depois que ele foi apresentado. Apesar da rejeição, o projeto ainda será analisado pelas comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Assuntos Econômicos (CAE).

A proposição, da senadora Leila Barros (PDT-DF), cria regras que facilitam a contratação de startups pelo poder público, como vantagem em caso de empate em licitações, autorização para contratações temporárias com normas mais flexíveis e até dispensa de licitação em determinadas situações. Também prevê proteção e a proteção aos chamados investidores-anjo — pessoas físicas que aplicam dinheiro em startups em troca de uma participação futura, mas sem assumir os riscos legais e financeiros do negócio.

Em seu relatório, Izalci chamou atenção para a vigência da Lei Complementar 167, de 2019 , e da Lei Complementar 182, de 2021 , que também tratam da definição e da atuação de startups. Para Izalci, o projeto cria exigências "extremamente restritivas" para os novos negócios de tecnologia.

— Lembro que o Google, quando recebeu se seu primeiro cheque de um investidor anjo, ainda não estava nem registrado. Uma das startups mais emblemáticas não poderia ser considerada uma startup, de acordo com [o projeto] — comentou o senador.

O projeto define startup como a empresa ou sociedade individual com foco em inovação tecnológica, até cinco anos de existência, receita anual dentro dos limites do Simples Nacional e pelo menos 30% do faturamento destinados a pesquisa e desenvolvimento.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Efraim Filho, que é o presidente da CMO, quer votar a LDO na comissão até o início de setembro - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Comissões do Senado começam a definir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
Mudanças no acordo de 1992 servem para favorecer investimentos e garantir arrecadação - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
A senadora Tereza Cristina apresentou o relatório do senador Chico Rodrigues - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CRE aprova correção de acordo Brasil-Singapura de combate a dupla tributação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
20°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima: 10°
20°

Sensação

2.06 km/h

Vento

87%

Umidade

Sala
Sicredi
Mercado do povo
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Meganet
APPATA
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
Império
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
Seu Manoel
Raffaelli
Seco
Fitness
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Meganet
Império
Raffaelli
Agro Niederle
Lazzaretti
Ipiranga
Sala
Unimed
APPATA
Tarzan
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mercado do povo
Rádio Municipal
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Fitness
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Ponto Grill
Lazzaretti
F&J Santos
APPATA
Seco
Seu Manoel
Sicredi
Unimed
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicoob
Rádio Municipal
Império
Sala
Meganet
Agro Niederle
Ipiranga
Últimas notícias
Há 27 minutos Arrecadação federal cresce 4,6% em julho e bate recorde para o mês
Há 27 minutos Comissões do Senado começam a definir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
Há 27 minutos Exame de Residência bate recorde com 138 mil candidatos inscritos
Há 27 minutos Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
Há 27 minutos STF descarta repatriação automática de crianças e adolescentes
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Império
Ipiranga
APPATA
Mercado do povo
Sala
Raffaelli
Sicredi
Ponto Grill
Unimed
Mercado Balestrin
Meganet
Seco
Tarzan
Fitness
Lazzaretti
F&J Santos
Sicoob
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 2 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 6 dias Polícia Civil apreende armas em operação contra violência doméstica
5
Há 2 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
Tarzan
Rádio Municipal
Unimed
Raffaelli
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Império
Agro Niederle
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
F&J Santos
Lazzaretti
Seco
Sicoob
Ipiranga
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Meganet
F&J Santos
APPATA
Unimed
Sicoob
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Tarzan
Seco
Sala
Agro Niederle
Ipiranga
Rádio Municipal
Meganet
Império
Raffaelli
Ponto Grill
Seu Manoel
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados