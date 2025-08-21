WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Niederle
F&J Santos
Mercado Balestrin
Unimed
Fitness
Tarzan
Meganet
Rádio Municipal
APPATA
Ponto Grill
Raffaelli
Sicredi
Seu Manoel
Ipiranga
Seco
Império
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Mercado do povo
Senado Federal

Proposta permite que mulher vítima de violência não vá a audiência com agressor

O projeto de lei que dá à mulher vítima de violência doméstica o direito de não participar de audiência judicial junto com seu suposto agressor ( P...

21/08/2025 17h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
As senadoras Jussara Lima e Damares Alves durante reunião da Comissão de Direitos Humanos (CDH) na quarta-feira - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
As senadoras Jussara Lima e Damares Alves durante reunião da Comissão de Direitos Humanos (CDH) na quarta-feira - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O projeto de lei que dá à mulher vítima de violência doméstica o direito de não participar de audiência judicial junto com seu suposto agressor ( PL 1.977/2025 ) avançou em sua tramitação no Senado: o texto recebeu na quarta-feira (20) parecer favorável na Comissão de Direitos Humanos (CDH) e agora será analisado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A autora da proposta é a senadora Jussara Lima (PSD-PI). Na CDH, a matéria contou com parecer favorável da senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

O texto prevê alterações no Código de Processo Civil para garantir que, nas ações de família em que houver alegação de violência doméstica e familiar, a mulher possa optar por não participar da audiência de mediação ou conciliação em que o suposto agressor estiver presente.

Durante a leitura de seu parecer, Damares Alves ressaltou que a exigência de conciliação pode expor a vítima a novos episódios de violência.

— O ordenamento atual permite que a mulher, mesmo tendo formalizado sua situação, seja compelida a seguir ritos ordinários da Justiça da Família, implicando um reencontro desnecessário e potencialmente danoso com o agressor. É fundamental assegurar o direito de não ser submetida a esse tipo de violência processual — argumentou.

Jussara Lima afirmou que a audiência obrigatória em ações de família, quando há histórico de violência doméstica, é incompatível com a proteção da mulher.

— Em uma relação que desandou para a violência, não há possibilidade de diálogo genuíno. A imposição da conciliação acaba por impor à vítima uma nova violência, dessa vez promovida pelo próprio Estado. Esse projeto de lei assegura à mulher o direito de escolher se deseja ou não ser submetida à conciliação, bastando um simples requerimento [para que a sessão não seja marcada] — explicou.

Segundo Jussara, sua proposta alinha a legislação brasileira à Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Rodrigo Baptista

agressao.png

credito=
credito=
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Efraim Filho, que é o presidente da CMO, quer votar a LDO na comissão até o início de setembro - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Comissões do Senado começam a definir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
Mudanças no acordo de 1992 servem para favorecer investimentos e garantir arrecadação - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
A senadora Tereza Cristina apresentou o relatório do senador Chico Rodrigues - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CRE aprova correção de acordo Brasil-Singapura de combate a dupla tributação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
20°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima: 10°
20°

Sensação

2.06 km/h

Vento

87%

Umidade

Mercado do povo
Sala
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Agro Niederle
Lazzaretti
Tarzan
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seco
Ponto Grill
Império
Fitness
APPATA
Sicredi
Seu Manoel
Sicredi
Lazzaretti
Fitness
Mercado Balestrin
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Raffaelli
Meganet
Ponto Grill
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Mercado do povo
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
Império
APPATA
Seu Manoel
Ipiranga
Agro Niederle
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Meganet
Ponto Grill
Seco
Sicoob
Sicredi
Raffaelli
Mercado Balestrin
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Império
Fitness
APPATA
Agro Niederle
F&J Santos
Sala
Tarzan
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 27 minutos Arrecadação federal cresce 4,6% em julho e bate recorde para o mês
Há 27 minutos Comissões do Senado começam a definir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
Há 27 minutos Exame de Residência bate recorde com 138 mil candidatos inscritos
Há 27 minutos Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
Há 27 minutos STF descarta repatriação automática de crianças e adolescentes
Meganet
Ponto Grill
Império
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
Seco
Rádio Municipal
Raffaelli
F&J Santos
Sala
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Seu Manoel
Fitness
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicredi
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 2 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 6 dias Polícia Civil apreende armas em operação contra violência doméstica
5
Há 2 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
Ponto Grill
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sala
Lazzaretti
Tarzan
Agro Niederle
Meganet
Império
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ipiranga
Raffaelli
Seco
Sicoob
Unimed
Ipiranga
Fitness
APPATA
Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
APPATA
F&J Santos
Sala
Unimed
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicredi
Tarzan
Meganet
Seco
Agro Niederle
Império
Mecânica Jaime
Fitness
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados