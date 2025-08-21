Comissão aprova prioridade para matrículas de crianças com deficiência em escolas públicas

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2201/21 , da ex-senadora Nilda Gondim (PB), que concede prioridade para crianças e adolescentes com deficiência e/ou doenças raras na matrícula em escolas públicas.

Os parlamentares acompanharam o orientação da relatora, deputada Chris Tonietto (PL-RJ), que recomendou a aprovação do texto, após ajuste na redação. “A proposta promove a igualdade de oportunidades e deverá contribuir para a inclusão educacional e social”, destacou a parlamentar.

O texto aprovado altera o Estatuto da Criança e do Adolescente , a Lei Brasileira de Inclusão e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação . O projeto assegura, ainda, a oferta de material didático adaptado às necessidades dos estudantes.

Próximos passos

A proposta segue agora para a análise do Plenário da Câmara. Como é oriundo do Senado, se for aprovado sem alterações será encaminhado para a sanção presidencial.