Cultura

Estado promove noite de celebração do cinema gaúcho em Gramado nesta sexta (22)

Uma noite de premiação para destaques do cinema gaúcho será promovida nesta sexta-feira (22/8) pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cu...

21/08/2025 18h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Araci Esteves tem longo trabalho no teatro e está em obras fundamentais do cinema gaúcho -Foto: Petci Pedron
Araci Esteves tem longo trabalho no teatro e está em obras fundamentais do cinema gaúcho -Foto: Petci Pedron

Uma noite de premiação para destaques do cinema gaúcho será promovida nesta sexta-feira (22/8) pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac) e do Instituto Estadual de Cinema (Iecine). Na ocasião, serão entregues o Troféu Leonardo Machado, os PrêmiosIecinee os Kikitos da MostraSedac/Iecinede Longas-Metragens Gaúchos. A cerimônia ocorre a partir das 20h, no Palácio dos Festivais, dentro da programação do Festival de Cinema de Gramado.

Mais cedo, às 14h, haverá uma exibição do filmeUm é Pouco, Dois é Bom, de Odilon Lopez, no Teatro Elisabeth Rosenfeld. Após a projeção, o longa será comentado pelo veterano diretor de fotografia Rodolfo Sanchez, que colaborou com grandes nomes do cinema, como Hector Babenco e Ugo Giorgetti. Chamado de “mestre” por muitos, Sanchez recebeu o Kikito de Melhor Fotografia em Gramado em 2003, porNoite de São João, e neste ano está na Serra concorrendo com ocurta mineiro FrutaFizz.

Mostra Sedac/Iecine conta com cinco títulos

O filme de Odilon receberá o PrêmioIecineDestaque. Obra atemporal, a produção de 1970 destaca-se por sua qualidade artística considerada singular e pioneira para o cinema negro brasileiro. A produção foi recentemente restaurada.

Longa Um é pouco, dois é bom (1970), dirigido e estrelado por Odilon Lopez (no centro), é homenageado no Prêmio Iecine Destaque -Foto: Super Filmes Ltda
Longa Um é pouco, dois é bom (1970), dirigido e estrelado por Odilon Lopez (no centro), é homenageado no Prêmio Iecine Destaque -Foto: Super Filmes Ltda

Já o Prêmio Leonardo Machado será entregue à atriz Araci Esteves. Como protagonista deAnahy delasMisiones (1997), tornou-se um ícone cinematográfico do Estado, no papel de mãe corajosa. O PrêmioIecineInovação vai para os realizadores Victor Di Marco e Márcio Picoli, por seu olhar original e sensível sobre o universoPcD. Já o cineasta Gustavo Spolidoro recebe o PrêmioIecineLegado, por sua capacidade múltipla e pioneirismo.

A MostraSedac/Iecinede Longas-Metragens Gaúchos oferecerá premiações em dinheiro e conta com cinco títulos que disputarão o Kikito em onze categorias.

Os filmes

  • Bicho Monstro, de Germano de Oliveira
  • Passaporte Memória, deDecioAntunes
  • Quando a Gente Menina Cresce, de NeliMombelli
  • Rua do Pescador Nº 6, de Bárbara Paz
  • Uma em Mil, de Jonatas e Tiago Rubert

Homenagem a Araci Esteves

Integrante do elenco deBicho Monstro, exibido na quarta-feira (20/8), na terceira tarde de competição da MostraSedacIecinede Longas-Metragens Gaúchos, a veterana atriz Araci Esteves já está com seu discurso pronto para a noite de sexta-feira.

A artista de 86 anos faz questão de falar sobre o colega Leonardo Machado, que dá o nome ao prêmio. “Conheci e trabalhei com ele, emValsa para Bruno Stein (2007). Era um bom ator e uma boa pessoa. Maravilhoso, lindo, de uma educação, tinha tudo de bom. Não podia morrer”, afirma. O ator Leonardo Machado faleceu precocemente em setembro de 2018, aos 42 anos, devido a um câncer.

Protagonista de dois marcos do cinema gaúcho,Anahy delasMisiones eUm é Pouco, Dois é Bom, a atriz segue na ativa. “Acabei de fazer um curta em Pelotas, sobre uma coisa muito atual: a solidão, porque hoje só nos relacionamos por meio do celular”, salienta.

SobreUm é Pouco, Dois é Bom, Araci também enxerga atualidade na temática. “Revi, depois de anos e anos, a cópia restaurada com os dois episódios do filme, na Cinemateca Capitólio. Ele não é datado, a história daquele casal permanece atualíssima”, destaca Araci.

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

