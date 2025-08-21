Estado promove noite de celebração do cinema gaúcho em Gramado nesta sexta (22)

55 996446296
Uma noite de premiação para destaques do cinema gaúcho será promovida nesta sexta-feira (22/8) pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac) e do Instituto Estadual de Cinema (Iecine). Na ocasião, serão entregues o Troféu Leonardo Machado, os PrêmiosIecinee os Kikitos da MostraSedac/Iecinede Longas-Metragens Gaúchos. A cerimônia ocorre a partir das 20h, no Palácio dos Festivais, dentro da programação do Festival de Cinema de Gramado.
Mais cedo, às 14h, haverá uma exibição do filmeUm é Pouco, Dois é Bom, de Odilon Lopez, no Teatro Elisabeth Rosenfeld. Após a projeção, o longa será comentado pelo veterano diretor de fotografia Rodolfo Sanchez, que colaborou com grandes nomes do cinema, como Hector Babenco e Ugo Giorgetti. Chamado de “mestre” por muitos, Sanchez recebeu o Kikito de Melhor Fotografia em Gramado em 2003, porNoite de São João, e neste ano está na Serra concorrendo com ocurta mineiro FrutaFizz.
Mostra Sedac/Iecine conta com cinco títulos
O filme de Odilon receberá o PrêmioIecineDestaque. Obra atemporal, a produção de 1970 destaca-se por sua qualidade artística considerada singular e pioneira para o cinema negro brasileiro. A produção foi recentemente restaurada.
Já o Prêmio Leonardo Machado será entregue à atriz Araci Esteves. Como protagonista deAnahy delasMisiones (1997), tornou-se um ícone cinematográfico do Estado, no papel de mãe corajosa. O PrêmioIecineInovação vai para os realizadores Victor Di Marco e Márcio Picoli, por seu olhar original e sensível sobre o universoPcD. Já o cineasta Gustavo Spolidoro recebe o PrêmioIecineLegado, por sua capacidade múltipla e pioneirismo.
A MostraSedac/Iecinede Longas-Metragens Gaúchos oferecerá premiações em dinheiro e conta com cinco títulos que disputarão o Kikito em onze categorias.
Os filmes
Homenagem a Araci Esteves
Integrante do elenco deBicho Monstro, exibido na quarta-feira (20/8), na terceira tarde de competição da MostraSedacIecinede Longas-Metragens Gaúchos, a veterana atriz Araci Esteves já está com seu discurso pronto para a noite de sexta-feira.
A artista de 86 anos faz questão de falar sobre o colega Leonardo Machado, que dá o nome ao prêmio. “Conheci e trabalhei com ele, emValsa para Bruno Stein (2007). Era um bom ator e uma boa pessoa. Maravilhoso, lindo, de uma educação, tinha tudo de bom. Não podia morrer”, afirma. O ator Leonardo Machado faleceu precocemente em setembro de 2018, aos 42 anos, devido a um câncer.
Protagonista de dois marcos do cinema gaúcho,Anahy delasMisiones eUm é Pouco, Dois é Bom, a atriz segue na ativa. “Acabei de fazer um curta em Pelotas, sobre uma coisa muito atual: a solidão, porque hoje só nos relacionamos por meio do celular”, salienta.
SobreUm é Pouco, Dois é Bom, Araci também enxerga atualidade na temática. “Revi, depois de anos e anos, a cópia restaurada com os dois episódios do filme, na Cinemateca Capitólio. Ele não é datado, a história daquele casal permanece atualíssima”, destaca Araci.
Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom
Sensação
Vento
Umidade