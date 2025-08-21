WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Meganet
Mercado Balestrin
Folha Popular
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seco
Sicredi
Unimed
Império
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Tarzan
Ipiranga
Niederle
F&J Santos
Sicoob
Fitness
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
APPATA
Sala
Seu Manoel
Senado Federal

IFI vê alívio temporário com IOF e PEC dos Precatórios

O aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e outras medidas adotadas pelo governo para cumprir a meta fiscal oferecem alívio no curto p...

21/08/2025 19h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O diretor da IFI Alexandre de Andrade, em entrevista aos veículos de comunicação do Senado - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O diretor da IFI Alexandre de Andrade, em entrevista aos veículos de comunicação do Senado - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e outras medidas adotadas pelo governo para cumprir a meta fiscal oferecem alívio no curto prazo, mas não eliminam a necessidade de um esforço mais amplo e duradouro. A avaliação é da Instituição Fiscal Independente (IFI) e está no Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) de agosto divulgado nesta quinta-feira (21).

O documento apresenta novas estimativas sobre o impacto de medidas adotadas pelo governo para ampliar a arrecadação e viabilizar o cumprimento das metas fiscais, como o aumento do IOF, a MP 1.303/2025 , que tributa fundos que eram isentos, e a PEC 66/2023 , que exclui os precatórios do limite de despesas a partir de 2026.

O diretor-executivo da IFI, Marcus Pestana, e o diretor Alexandre de Andrade, que assinam o RAF, apontam que o cumprimento da meta fiscal de 2026 exigirá um esforço de R$ 80 bilhões para chegar ao piso da meta fixada. Esse esforço, segundo eles, deverá vir da combinação de novas receitas e controle de gastos.

— Nas nossas contas, o governo precisa de um esforço fiscal da ordem de R$ 80 bilhões. Isso pode vir por meio de aumento de arrecadação, contenção de despesas ou ambas — afirmou Alexandre de Andrade em entrevista aos veículos de comunicação do Senado.

Nas projeções elaboradas pela IFI, as iniciativas do governo previstas na MP e o aumento do IOF somados podem elevar a arrecadação em aproximadamente R$ 16 bilhões em 2025, R$ 39 bilhões em 2026, e R$ 31 bilhões em 2027.

IOF

No caso isolado do IOF, a IFI aponta para uma arrecadação de R$ 8,4 bilhões em 2025, R$ 27,7 bilhões em 2026 e R$ 29,1 bilhões em 2027 com as mudanças no imposto, mas traça cenários em que esses montantes podem variar para baixo ou para cima.

Bets, isentos e fintechs

A MP 1.303 prevê medidas como aelevação da alíquota sobre a receita das bets, das fintechs e sobre investimentos até estavam isentos em renda fixa. Segundo o governo, o conjunto de iniciativas resultaria em ganho de arrecadação estimado de R$ 10,6 bilhões, em 2025, e R$ 20,9 bilhões, em 2026.

Já os diretores da IFI afirmam que o conjunto das medidas levaria ao aumento da arrecadação estimada em cerca de R$ 10 bilhões, em 2025, e R$ 19 bilhões, em 2026, valores próximos aos divulgados pelo governo.

PEC 66

Segundo Alexandre de Andrade, a PEC 66 terá um impacto relevante em 2027, ao permitir a exclusão de cerca de R$ 10 bilhões do cálculo da meta de resultado primário — valor que corresponde a aproximadamente 90% dos pagamentos do estoque de precatórios. Esse movimento dá margem ao Poder Executivo para alcançar a meta fiscal daquele ano.

— Retirar essas despesas já traz um alívio grande. Ocorre que as despesas seguem em um ritmo de crescimento muito acelerado. É o caso de benefícios previdenciários e BPC [Benefício de Prestação Continuada] — pontuou o diretor.

O diretor da IFI ressaltou ainda que, mesmo com a retirada dos precatórios do teto de gastos e, parcialmente, da meta fiscal, a regra do limite de despesa — estabelecida pela Lei Complementar 200, de 2023 — tende a perder efetividade a partir de 2027. Simulações feitas com os cenários atualizados da IFI, publicados em junho, mostram que, nesse ano, as despesas sujeitas ao teto ultrapassariam o limite permitido.

— Do nosso ponto de vista, já em 2027 essa regra não seria cumprida. Já no cenário do Poder Executivo, com os dados do Ministério da Fazenda, que são mais otimistas, haveria uma folga até 2031 — explicou.

Ainda assim, a IFI chama atenção para o sinal enviado pela necessidade de excluir os cerca de R$ 10 bilhões da meta em 2025 e 2026. Para Andrade, isso evidencia a rigidez fiscal enfrentada pelo governo.

— O volume não é tão expressivo, mas o fato de precisar excetuar esse montante da meta ocorre porque o espaço fiscal está muito apertado — apontou.

Tarifaço dos EUA

Sobre os efeitos do recente pacote tarifário imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, o diretor da IFI afirmou que o tema ainda não foi aprofundado nas análises do órgão. No entanto, com base em estudos preliminares, a estimativa é que o impacto sobre o PIB brasileiro seja "da ordem de 0,2 ponto percentual", afirmou o economista.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Efraim Filho, que é o presidente da CMO, quer votar a LDO na comissão até o início de setembro - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Comissões do Senado começam a definir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
Mudanças no acordo de 1992 servem para favorecer investimentos e garantir arrecadação - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
A senadora Tereza Cristina apresentou o relatório do senador Chico Rodrigues - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CRE aprova correção de acordo Brasil-Singapura de combate a dupla tributação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
20°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima: 10°
20°

Sensação

2.06 km/h

Vento

87%

Umidade

Mecânica Jaime
Império
Seu Manoel
APPATA
Mercado Balestrin
Raffaelli
Fitness
Seco
Mercado do povo
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Sala
Ipiranga
Rádio Municipal
Lazzaretti
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Império
F&J Santos
Lazzaretti
Ponto Grill
Sala
Sicoob
APPATA
Unimed
Sicredi
Mecânica Jaime
Fitness
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Raffaelli
Tarzan
Mercado do povo
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicoob
Meganet
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Raffaelli
Sala
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Meganet
F&J Santos
Ipiranga
Seco
Fitness
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Império
Unimed
APPATA
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 28 minutos Arrecadação federal cresce 4,6% em julho e bate recorde para o mês
Há 28 minutos Comissões do Senado começam a definir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
Há 28 minutos Exame de Residência bate recorde com 138 mil candidatos inscritos
Há 28 minutos Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
Há 29 minutos STF descarta repatriação automática de crianças e adolescentes
Império
Fitness
Mercado Balestrin
Sicredi
Meganet
Rádio Municipal
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Seco
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Ipiranga
Ponto Grill
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 2 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 6 dias Polícia Civil apreende armas em operação contra violência doméstica
5
Há 2 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
Ipiranga
Sicredi
Sala
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Império
Tarzan
Ponto Grill
Raffaelli
Seu Manoel
Ipiranga
Seco
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Fitness
APPATA
Unimed
Sala
Tarzan
Unimed
Sicoob
Mercado do povo
Agro Niederle
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
Seco
Seu Manoel
Sicredi
Ipiranga
Império
Lazzaretti
F&J Santos
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Meganet
Fitness
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados