WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Seco
Unimed
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
Folha Popular
Mercado do povo
Fitness
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Tarzan
Sicoob
Niederle
Ponto Grill
APPATA
F&J Santos
Sala
Império
Meganet
Mecânica Jaime
Justiça

STF descarta repatriação automática de crianças e adolescentes

Até agora, nove ministros votaram pela validade da Convenção de Haia

21/08/2025 19h40
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta quinta-feira (21) maioria de votos para impedir a entrega imediata de crianças para pais estrangeiros.

Os votos foram proferidos durante o julgamento sobre a validade de regras sobre o sequestro internacional. As normas estão previstas na Convenção de Haia, ratificada pelo Brasil em 2000, para determinar a entrega de crianças a pais estrangeiros.

Conforme o entendimento formado, a convenção está de acordo com a Constituição. No entanto, a entrega de menores não pode ocorrer de forma automática quando existirem “indícios comprováveis de violência doméstica" contra a mãe ou as crianças.

O julgamento começou na semana passada e foi finalizado na sessão de hoje. Prevaleceu o voto do relator, ministro Luís Roberto Barroso, que foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Flávio Dino, Cristiano Zanin, André Mendonça, Alexandre de Mores, Luiz Fux, Edson Fachin e Nunes Marques.

Os votos de Cármen Lúcia e Gilmar Mendes serão proferidos na próxima quarta-feira (27), quando o julgamento será finalizado.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entenda

No Brasil, as regras da convenção são alvo de questionamentos por permitirem a entrega de crianças e adolescentes a pais que vivem no exterior mesmo após denúncias de violência doméstica. A situação envolve principalmente mulheres que retornam ao Brasil com os filhos para fugir de episódios de violência e são acusadas pelo ex-companheiros de sequestro internacional de crianças.

As regras de Haia foram contestadas no STF pelo antigo partido DEM (atual União Brasil), em uma ação protocolada em 2009. Para a legenda, o retorno imediato de crianças ao país de origem, principal regra da convenção, deve respeitar as garantias constitucionais brasileiras do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A legenda afirmou que a Justiça brasileira determina o retorno imediato de crianças após ser acionada por pais ou países signatários da norma internacional sem investigação prévia sobre a condição dos menores e as razões pelas quais elas foram trazidas ao Brasil pelas mães.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil PF diz que Bolsonaro burlou STF e encaminhou 300 vídeos pelo WhatsApp
© Lula Marques/Agência Brasil Bolsonaro pediu ajuda a advogado de Trump para postar sobre tarifaço
© Bruno Peres/Agência Brasil Bolsonaro tem até amanhã para explicar pedido de asilo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h09
19°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima: 10°
19°

Sensação

2.07 km/h

Vento

90%

Umidade

Seco
Rádio Municipal
Lazzaretti
Fitness
Mercado do povo
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
Meganet
Império
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
Agro Niederle
Mecânica Jaime
APPATA
F&J Santos
Sala
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Unimed
F&J Santos
Tarzan
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Império
Mecânica Jaime
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
Sala
Sicoob
Agro Niederle
Meganet
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado do povo
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Mecânica Jaime
Sicoob
APPATA
Ipiranga
F&J Santos
Lazzaretti
Império
Sala
Seco
Seu Manoel
Mercado do povo
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicredi
Agro Niederle
Fitness
Tarzan
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 29 minutos Arrecadação federal cresce 4,6% em julho e bate recorde para o mês
Há 29 minutos Comissões do Senado começam a definir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
Há 29 minutos Exame de Residência bate recorde com 138 mil candidatos inscritos
Há 29 minutos Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
Há 29 minutos STF descarta repatriação automática de crianças e adolescentes
Ponto Grill
Agro Niederle
Rádio Municipal
Tarzan
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Sicoob
Fitness
Mercado Balestrin
Meganet
Seco
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Unimed
Raffaelli
Sala
Lazzaretti
APPATA
Império
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 2 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 6 dias Polícia Civil apreende armas em operação contra violência doméstica
5
Há 2 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
Império
Mercado Balestrin
Sicredi
Ipiranga
Ponto Grill
Raffaelli
Ipiranga
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Seco
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seu Manoel
Sala
F&J Santos
Unimed
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Sala
Fitness
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Tarzan
Império
Mercado do povo
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Seco
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
Meganet
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados