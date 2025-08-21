Comissões do Senado começam a definir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias

55 996446296
Cada comissão permanente do Senado pode apresentar três emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias ( PLN 2/2025 ). E o processo de escolha dessas emendas já começou: nesta semana, cinco comissões já fizeram isso (veja abaixo os objetivos dessas emendas).
As demais comissões decidem na semana que vem. O prazo final para entrega dessas emendas à Comissão Mista de Orçamento (CMO) termina às 18 horas da terça-feira (26).
Essas emendasse destinam ao Anexo de Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026. Elas servem para reforçar dotações orçamentárias previstas no projeto da LDO. Com essas emendas, as comissões permanentes do Senado, da Câmara e do Congresso podem destinar mais recursos para objetivos específicos, como melhorar ou ampliar o atendimento público em diversas áreas.
As comissões só podem enviar emendas que tenham ligação com suas áreas temáticas.
Depois que todas as emendas forem protocoladas, o relator da LDO 2026, o deputado federal Gervásio Maia (PSB-PB), terá de analisar uma a uma para concluir seu relatório final. O relatório será então votado na CMO, e depois disso o texto final do projeto será encaminhado para votação do Congresso Nacional.
O presidente da CMO é o senador Efraim Filho (União-PB). Na semana passada, ele informou que pretende finalizar a votação da LDO na comissão até o dia 3 de setembro.
Confira os objetivos das emendas já aprovadas:
Presidente: Otto Alencar (PSD-BA)
Relator: Omar Aziz (PSD-AM)
Presidente: Nelsinho Trad (PSD-MS)
Relator: Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
Presidente: Flávio Arns (PSB-PR)
Relator: Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)
Presidente: Leila Barros (PDT-DF)
Relator: Chico Rodrigues (PSB-RR)
Presidente: Dorinha Seabra (União-TO)
Relatora: Augusta Brito (PT-CE)
