WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Rádio Municipal
Ipiranga
F&J Santos
APPATA
Seco
Tarzan
Mercado Balestrin
Fitness
Império
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Meganet
Niederle
Ponto Grill
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Unimed
Folha Popular
Seu Manoel
Sicredi
Câmara

Debatedores apontam necessidade de acompanhamento psicossocial à população em situação de rua

Conselho Federal de Psicologia lançou publicação sobre o tema em reunião da Comissão de Direitos Humanos da Câmara

21/08/2025 20h52
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A necessidade de acompanhamento psicossocial à população em situação de rua foi defendida durante reunião da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Na ocasião, ocorreu o lançamento da publicação Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) em Políticas Públicas para a População em Situação de Rua.

O representante do Conselho Federal de Psicologia, Rodrigo Acioli, relatou que o censo da psicologia brasileira, realizado em 2022, apontou que 20% dos psicólogos disseram trabalhar com a população que vive na rua. Na opinião de Acioli, esse número mostra o alcance atual da atuação da categoria.

“A psicologia vai muito mais além do que as pessoas ouvem falar. Ela está no Judiciário, está no hospital, está no esporte, enfim, em diversas frentes, e também atuando junto à população em situação de rua,” afirmou.

O coordenador-geral de Políticas para os Direitos da População em Situação de Rua do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Cleyton Rosa, ressaltou que todas as políticas voltadas à população que vive na rua precisam de acompanhamento psicossocial. “A gente precisa ter um olhar humanizado, de entender que uma pessoa vai entrar em uma casa e, se não for dada a ela a linha branca, se não for dado para ela o mobiliário, se não for dado o acompanhamento diário para aquela pessoa, vai haver um fracasso”, afirmou.

De acordo com o gestor do Ministério de Direitos Humanos, apesar das dificuldades, há avanços. Ele ressaltou a implantação do projeto Ponto de Apoio na Rua, que contará com psicólogos na equipe. Outra conquista, segundo Cleyton Rosa, é o projeto Moradia Cidadã, com orçamento de R$ 22,16 milhões. Segundo ele, o objetivo da iniciativa é retirar pessoas em situação de rua de instituições de abrigamento.

Documento
O coordenador da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco, Itamar Lima Junior, explicou que representantes da população em situação de rua participaram de todo o processo de elaboração do documento Referências Técnicas, publicado pelo Conselho Federal de Psicologia.

Segundo o psicólogo, o documento é importante para aprimorar a atuação dos profissionais diante das especificidades da população que vive na rua.

“Essa referência ajuda a gente a pensar que este trabalho não é feito apenas por profissionais da psicologia, nós vamos atuar conjuntamente com outros profissionais e, principalmente, com a história dessas pessoas que estão em situação de rua", explicou.

Segundo ele, na maioria das vezes, a pessoa sabe quais são os caminhos para sair da vivência de violação de direitos, mas precisa ser ouvida. "A gente precisa ouvir mais, mas, além de ouvir, garantir que essa fala possa ecoar.”

Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Atuação de Psicólogos junto à População em Situação de Rua. Dep. Reimont (PT-RJ)
Reimont mostra o livro lançado na Câmara

O deputado Reimont (PT-RJ) lembrou a chacina de um grupo de irmãos que viviam em situação de rua em São Paulo, ocorrida em 21 de agosto de 2004. A tragédia, segundo disse, deu início à organização do movimento da população em situação de rua no Brasil.

Representante da população em situação de rua, Joana Darc Bazílio criticou o discurso segundo o qual muitas pessoas estão na rua porque são usuários de substâncias psicoativas. Ela ressaltou que as causas que levam alguém a viver na rua são muito complexas, quase sempre relacionadas à quebra de vínculos familiares.

Joana Darc Bazílio também lembrou que 21 de agosto é o Dia Nacional da Habitação Adequada.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados CCJ aprova prazo maior para avaliação de desempenho de bolsista em caso de maternidade
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova medidas contra erotização precoce nas escolas
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova garantia de acesso prioritário de crianças e adolescentes a áreas naturais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
18°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 10°
18°

Sensação

1.82 km/h

Vento

95%

Umidade

Tarzan
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado do povo
Seu Manoel
APPATA
Fitness
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Meganet
Lazzaretti
Seco
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicredi
Império
Sala
Rádio Municipal
Ipiranga
Fitness
Tarzan
Meganet
Agro Niederle
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
Rádio Municipal
Império
Unimed
Seu Manoel
Mercado do povo
Sala
Lazzaretti
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicoob
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
APPATA
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Tarzan
Agro Niederle
Seco
Sala
Ipiranga
Unimed
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Império
F&J Santos
Ponto Grill
APPATA
Meganet
Fitness
Sicredi
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicoob
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 40 minutos PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
Há 4 horas TV Brasil lidera interações nas redes entre instituições federais
Há 4 horas Lula quer reforçar o engajamento de países amazônicos na COP30
Há 4 horas Operação desvenda golpe de quase R$ 6 milhões em compra de automóveis
Há 4 horas CCJ aprova prazo maior para avaliação de desempenho de bolsista em caso de maternidade
Mecânica Jaime
Sicoob
APPATA
Ponto Grill
Meganet
Tarzan
Fitness
Raffaelli
Agro Niederle
Seco
Sala
Mercado do povo
F&J Santos
Sicredi
Lazzaretti
Ipiranga
Império
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 7 dias Polícia Civil apreende armas em operação contra violência doméstica
5
Há 3 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
Fitness
Agro Niederle
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Seu Manoel
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Unimed
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Império
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Raffaelli
Sala
Seco
Ipiranga
Agro Niederle
Tarzan
Raffaelli
Seu Manoel
Lazzaretti
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicoob
Fitness
Sala
Império
Mecânica Jaime
Unimed
Seco
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
APPATA
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicredi
Meganet
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados