WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Raffaelli
Fitness
Sala
Lazzaretti
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Sicredi
Ipiranga
Niederle
Unimed
Meganet
Império
Ponto Grill
Tarzan
Folha Popular
Mercado do povo
Sicoob
Seco
Câmara

CCJ aprova prazo maior para avaliação de desempenho de bolsista em caso de maternidade

Proposta pode seguir direto para o Senado

21/08/2025 20h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei determinando que, em casos de parto e adoção, agências e programas de fomento à pesquisa acrescentem 12 meses ao período de avaliação de desempenho e produtividade inicialmente estipulado às mulheres bolsistas. O texto segue para o Senado.

O parecer da relatora, deputada Tabata Amaral (PSB-SP), foi pela aprovação do substitutivo da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher ao Projeto de Lei 3494/20 , da ex-deputada Shéridan (RR), e ao apensado (PL 531/21).

Segundo Tabata, o texto aprovado está de acordo com a Constituição, com as leis e foi escrito de forma clara e correta. Ela foi relatora da proposta nas outras três comissões em que o projeto foi analisado.

O texto altera a Lei 13.536/17 , que prorroga os prazos de vigência das bolsas de estudo concedidas por agências de fomento à pesquisa nos casos de maternidade e de adoção.

A proposta também determina que, sempre que houver exigência de cadastro em sistema de informações curriculares por parte de programas e agências de fomento à pesquisa ou de instituição de ensino superior – como a Plataforma Lattes –, sejam disponibilizados campos específicos para a inserção das informações relativas ao período do afastamento temporário.

Agora, a proposta pode seguir para o Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Debatedores apontam necessidade de acompanhamento psicossocial à população em situação de rua
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova medidas contra erotização precoce nas escolas
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova garantia de acesso prioritário de crianças e adolescentes a áreas naturais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
18°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 10°
18°

Sensação

1.82 km/h

Vento

95%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Agro Niederle
Império
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Tarzan
Mercado do povo
Sicredi
Mecânica Jaime
Sala
Ipiranga
Lazzaretti
Ponto Grill
APPATA
Seu Manoel
Meganet
Seco
Mecânica Jaime
Sala
Tarzan
Sicredi
Mercado Balestrin
APPATA
Império
Sicoob
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
Ponto Grill
Ipiranga
Fitness
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
Raffaelli
Meganet
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Ipiranga
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicoob
Unimed
Sala
Seco
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
Meganet
APPATA
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
Império
Raffaelli
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 40 minutos PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
Há 4 horas TV Brasil lidera interações nas redes entre instituições federais
Há 4 horas Lula quer reforçar o engajamento de países amazônicos na COP30
Há 4 horas Operação desvenda golpe de quase R$ 6 milhões em compra de automóveis
Há 4 horas CCJ aprova prazo maior para avaliação de desempenho de bolsista em caso de maternidade
Mercado do povo
Agro Niederle
Sicredi
Mercado Balestrin
Sala
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
Seco
Meganet
Ipiranga
Lazzaretti
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Raffaelli
Império
Unimed
Fitness
APPATA
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 7 dias Polícia Civil apreende armas em operação contra violência doméstica
5
Há 3 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sala
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicoob
F&J Santos
Ipiranga
Sicredi
Império
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Meganet
Hospital Santo Antonio
Unimed
APPATA
Meganet
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
Unimed
Sala
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado do povo
APPATA
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Sicredi
Império
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados