Comarca de Tenente Portela terá expediente interno entre os dias 26 e 28 de agosto

O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tenente Portela comunicou que, nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2025, o expediente na comarca será exclusivamente interno. Durante esse período, haverá suspensão dos prazos processuais.

Apesar disso, o atendimento a medidas urgentes será mantido em regime de plantão, assim como a realização das audiências já agendadas. A transferência de solenidades ficará a critério das magistradas e dos magistrados da Comarca.

A medida visa organizar as atividades internas da Justiça sem prejudicar o andamento de processos urgentes.