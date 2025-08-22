WhatsApp

Tenente Portela

Comarca de Tenente Portela terá expediente interno entre os dias 26 e 28 de agosto

Judiciário

22/08/2025 09h27
Por: Júlio Santos
Foto: Aline Arend
Foto: Aline Arend

O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tenente Portela comunicou que, nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2025, o expediente na comarca será exclusivamente interno. Durante esse período, haverá suspensão dos prazos processuais.

Apesar disso, o atendimento a medidas urgentes será mantido em regime de plantão, assim como a realização das audiências já agendadas. A transferência de solenidades ficará a critério das magistradas e dos magistrados da Comarca.

A medida visa organizar as atividades internas da Justiça sem prejudicar o andamento de processos urgentes.

Tenente Portela
