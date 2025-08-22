WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seu Manoel
Império
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicoob
Lazzaretti
Seco
APPATA
F&J Santos
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
Niederle
Folha Popular
Sala
Ipiranga
Meganet
Unimed
Mercado do povo
Tenente Portela

Sorvetes Foca: 43 Anos de Tradição, Inovação e Sabor

Comércio

22/08/2025 09h31
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Esta matéria faz parte da série especial do Jornal Folha Popular em comemoração aos 70 anos de Tenente Portela, homenageando empresas e profissionais que contribuem para a história, o desenvolvimento e a identidade do nosso município.

Fundada em 22 de abril de 1982, a Indústria e Comércio de Sorvetes Foca Ltda. nasceu do sonho de oferecer produtos de alta qualidade no mercado de sorvetes, picolés e derivados. Desde o início, em um espaço de 80m², a empresa uniu 
produção e comercialização, atendendo à demanda por sabores inovadores e de excelência. Ao longo dos anos, a Foca expandiu suas instalações para 379,75m², em 1987, impulsionada pelo sucesso nas vendas em mercados, lanchonetes, restaurantes e sorveterias. Essa ampliação possibilitou a introdução de novos produtos e melhorias tecnológicas, muitas delas desenvolvidas internamente pelo próprio proprietário, Celso Shutz Gross.

 A trajetória da Foca é marcada por momentos de renovação e fortalecimento. Após a perda do sócio fundador Silmildo Gross, em 1991, a empresa passou por ajustes societários, consolidando-se com os sócios Celso S. Gross e Daliria Shutz Gross. Em 1998, registrou oficialmente sua marca Foca no INPI, garantindo reconhecimento e proteção no mercado.

Com gestão familiar dedicada, a empresa enfrentou sucessões que fortaleceram sua tradição e inovação. Em 2007, com o falecimento de Celso S. Gross, sua esposa, Clarice Falconi Gross, e seus filhos, Jaqueline e Leonardo, assumiram a liderança, cada um contribuindo com suas experiências para manter a excelência administrativa e comercial.

Desde 2010, a terceira geração, representada pelos irmãos Jaqueline e Leonardo Gross, conduz a gestão, assegurando a continuidade do legado familiar com foco na qualidade, na inovação e no relacionamento com clientes e parceiros.

Ao longo de mais de quatro décadas, a Foca consolidou-se como referência no mercado de sorvetes, mantendo-se firme diante dos desafios e sempre em busca de inovação e excelência. O compromisso é continuar entregando produtos de qualidade, preservando a tradição e conquistando novos clientes a cada dia.

Foca – Uma história de tradição, inovação e sabor!

  • Sorvetes Foca: 43 Anos de Tradição, Inovação e Sabor
  • Sorvetes Foca: 43 Anos de Tradição, Inovação e Sabor
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Joédson Alves/Agência Brasil Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Proporção de brasileiros que moram sozinhos cresce 52% em 12 anos
Foto: Divulgação Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h07
26°
Parcialmente nublado Máxima: 29° - Mínima: 18°
26°

Sensação

4.17 km/h

Vento

50%

Umidade

Ponto Grill
Mercado do povo
APPATA
Agro Niederle
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
Meganet
Sala
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Lazzaretti
Unimed
Mercado Balestrin
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Seco
Império
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Tarzan
Mercado Balestrin
Mercado do povo
F&J Santos
Raffaelli
Sicoob
Império
Unimed
Meganet
Lazzaretti
Sicoob
Seu Manoel
Agro Niederle
Rádio Municipal
APPATA
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Municípios
Derrubadas - RS
Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
Derrubadas - RS
Equipe do CRAS se reúne para alinhar ações municipais
Fitness
Sala
Meganet
Tarzan
Seu Manoel
Sicredi
Mercado do povo
Agro Niederle
Império
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Unimed
Ponto Grill
Mercado Balestrin
APPATA
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Seco
Últimas notícias
Há 49 minutos Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE
Há 49 minutos Proporção de brasileiros que moram sozinhos cresce 52% em 12 anos
Há 1 hora Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
Há 1 hora Equipe do CRAS se reúne para alinhar ações municipais
Há 2 horas Seminário Regional UNCME/AMUCELEIRO discute educação inclusiva e Planos Decenais
Império
Unimed
F&J Santos
Fitness
Sicredi
Rádio Municipal
Tarzan
Mecânica Jaime
Meganet
Agro Niederle
Seu Manoel
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
APPATA
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
Lazzaretti
Ponto Grill
Seco
Sicoob
Mais lidas
1
Há 6 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 3 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 3 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
5
Há 7 dias Padilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposa
Rádio Municipal
Sicredi
Seu Manoel
F&J Santos
Sala
Ipiranga
Império
Ponto Grill
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Agro Niederle
Fitness
Mecânica Jaime
Ipiranga
Meganet
Seco
APPATA
Sicoob
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado do povo
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Império
Seu Manoel
Lazzaretti
Seco
Fitness
Tarzan
APPATA
Sicredi
Raffaelli
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados