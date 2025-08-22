Sorvetes Foca: 43 Anos de Tradição, Inovação e Sabor

Esta matéria faz parte da série especial do Jornal Folha Popular em comemoração aos 70 anos de Tenente Portela, homenageando empresas e profissionais que contribuem para a história, o desenvolvimento e a identidade do nosso município.

Fundada em 22 de abril de 1982, a Indústria e Comércio de Sorvetes Foca Ltda. nasceu do sonho de oferecer produtos de alta qualidade no mercado de sorvetes, picolés e derivados. Desde o início, em um espaço de 80m², a empresa uniu

produção e comercialização, atendendo à demanda por sabores inovadores e de excelência. Ao longo dos anos, a Foca expandiu suas instalações para 379,75m², em 1987, impulsionada pelo sucesso nas vendas em mercados, lanchonetes, restaurantes e sorveterias. Essa ampliação possibilitou a introdução de novos produtos e melhorias tecnológicas, muitas delas desenvolvidas internamente pelo próprio proprietário, Celso Shutz Gross.

A trajetória da Foca é marcada por momentos de renovação e fortalecimento. Após a perda do sócio fundador Silmildo Gross, em 1991, a empresa passou por ajustes societários, consolidando-se com os sócios Celso S. Gross e Daliria Shutz Gross. Em 1998, registrou oficialmente sua marca Foca no INPI, garantindo reconhecimento e proteção no mercado.

Com gestão familiar dedicada, a empresa enfrentou sucessões que fortaleceram sua tradição e inovação. Em 2007, com o falecimento de Celso S. Gross, sua esposa, Clarice Falconi Gross, e seus filhos, Jaqueline e Leonardo, assumiram a liderança, cada um contribuindo com suas experiências para manter a excelência administrativa e comercial.

Desde 2010, a terceira geração, representada pelos irmãos Jaqueline e Leonardo Gross, conduz a gestão, assegurando a continuidade do legado familiar com foco na qualidade, na inovação e no relacionamento com clientes e parceiros.

Ao longo de mais de quatro décadas, a Foca consolidou-se como referência no mercado de sorvetes, mantendo-se firme diante dos desafios e sempre em busca de inovação e excelência. O compromisso é continuar entregando produtos de qualidade, preservando a tradição e conquistando novos clientes a cada dia.

Foca – Uma história de tradição, inovação e sabor!