Governo participa de evento nacional sobre segurança de barragens e resiliência climática

O governo do Estado participará da Semana de Barragens – Damsweek 2025, evento nacional que ocorrerá entre 24 e 29 de agosto em Porto Alegre. Com o apoio institucional do Estado, o encontro reunirá especialistas em engenharia de barragens a fim de discutir estratégias com foco na resiliência climática do Rio Grande do Sul.

Promovido pelo Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB), o evento tem como objetivo contribuir para o aprimoramento dos sistemas de proteção contra fenômenos meteorológicos. Além de profissionais e acadêmicos, estarão presentes representantes de instituições públicas e privadas.

O fórum contará com a participação das secretárias do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, e de Obras Públicas, Izabel Matte, além do secretário-executivo do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Plano Rio Grande, Joel Goldenfum, e da diretora do Departamento de Gestão de Riscos da Defesa Civil estadual, tenente-coronel Ana Maria Hermes.

Programação

Na manhã de segunda-feira (25/8), Goldenfum apresentará a palestra magna “Barragens: desafios e oportunidades para o Rio Grande do Sul”. Em seguida, o professor participará, com Marjorie, do painel “Integração dos atores na gestão de barragens: riscos, dotação orçamentária e responsabilidades”.

Na noite de terça-feira (26/8), Izabel palestrará sobre barragens de irrigação no Rio Grande do Sul. Na manhã de quarta-feira (27/8), a tenente-coronel Ana Maria Hermes falará sobre “Lições aprendidas com a crise de 2024 no Rio Grande do Sul”.

Durante os seminários, serão abordadas, por exemplo, as medidas que vêm sendo adotadas no âmbito do Plano Rio Grande e do Comitê Científico. Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro. O Comitê Científico, por sua vez, é um órgão consultivo criado pelo governo estadual para orientar tecnicamente as ações relacionadas ao Plano.

Além disso, a Damsweek 2025 contará com um estande do governo do Estado, organizado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e pela Secretaria de Comunicação (Secom). Nesse espaço, técnicos do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da Sema tirarão dúvidas sobre segurança de barragens. O evento ocorrerá no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul.