Apae Tenente Portela promove 2ª Feira da Inclusão e Diversidade na Semana da Pessoa com Deficiência

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla começou com muita emoção e participação em Tenente Portela. Na manhã de quarta-feira, 21, a Apae realizou a abertura oficial da programação, reunindo alunos, familiares, equipe diretiva, profissionais e representantes da imprensa.

O momento foi marcado por acolhimento, reflexões e pelo reforço do compromisso com uma sociedade mais inclusiva. À tarde, a escola participou do Seminário Regional UNCME/AMUCELEIRO, no Centro Cultural, fortalecendo o diálogo regional sobre educação e inclusão.

Com o tema “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!”, a semana segue com atividades que valorizam a escuta, o protagonismo dos alunos e a participação ativa das famílias e da comunidade.

Um dos destaques será a 2ª Feira da Inclusão e Diversidade, marcada para o dia 26 de agosto, nas dependências da Apae de Tenente Portela. O evento contará com painéis, atividades interativas, exposições e partilhas que demonstram, na prática, como a diversidade enriquece a convivência.

A programação também inclui visitas às escolas e ao comércio local, o Encontro Regional das Famílias, o Dia da Família na Escola, sessão solene na Câmara de Vereadores e o encerramento com o Circuito de Jogos e Integração das APAEs, em Frederico Westphalen.

Para a diretora Elis Wink, a semana vai além de eventos simbólicos: “É um convite real para que a sociedade se aproxime, veja e ouça nossos alunos. A feira, especialmente, é uma grande vitrine de tudo o que acreditamos e vivemos na Apae: o respeito às diferenças e o reconhecimento das potencialidades de cada um.”

A Apae de Tenente Portela convida toda a comunidade a participar ativamente da programação, fortalecendo o compromisso com a inclusão, o respeito e a valorização da diversidade.