Centelha da Pátria é entregue ao prefeito Rosemar Sala

Na manhã de quinta-feira, 21, Tenente Portela recebeu a Centelha da Pátria em solenidade realizada na sede da Brigada Militar, como parte da 88ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria. A cerimônia integrou os preparativos para a Semana da Pátria 2025, cuja abertura oficial no município será no dia 1º de setembro, na Praça Tenente Bins.

Neste ano, o tema nacional é “Bicentenário do nascimento de Dom Pedro II”, e, no âmbito regional, a homenagem é ao Grêmio Náutico União.

A chama foi conduzida pela Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul e entregue ao prefeito Rosemar Antonio Sala pelo representante da entidade, Gilmar Souza Chagas. O ato contou ainda com a participação do sargento Roger Baubueno Machado, da Brigada Militar.

O protocolo incluiu o hasteamento das bandeiras ao som do Hino Nacional, seguido do acendimento da Pira Provisória, onde a centelha permanecerá até o dia 1º de setembro. Em seus pronunciamentos, Gilmar Souza Chagas destacou a missão da Liga da Defesa Nacional em fortalecer os valores cívicos, enquanto o prefeito Rosemar Sala ressaltou a importância da preservação da história e da identidade nacional.

A cerimônia foi prestigiada pelo vice-prefeito Claudenir Scherer, secretários municipais, professores e alunos da Escola Ayrton Senna, e foi encerrada com a execução do Hino Rio-Grandense.