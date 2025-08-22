WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Fitness
Niederle
Tarzan
Raffaelli
Mercado Balestrin
Império
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicoob
Seco
Ipiranga
Folha Popular
Sicredi
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Unimed
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seu Manoel
Tenente Portela

Centelha da Pátria é entregue ao prefeito Rosemar Sala

Tradição

22/08/2025 09h56
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na manhã de quinta-feira, 21, Tenente Portela recebeu a Centelha da Pátria em solenidade realizada na sede da Brigada Militar, como parte da 88ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria. A cerimônia integrou os preparativos para a Semana da Pátria 2025, cuja abertura oficial no município será no dia 1º de setembro, na Praça Tenente Bins.

Neste ano, o tema nacional é “Bicentenário do nascimento de Dom Pedro II”, e, no âmbito regional, a homenagem é ao Grêmio Náutico União.

A chama foi conduzida pela Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul e entregue ao prefeito Rosemar Antonio Sala pelo representante da entidade, Gilmar Souza Chagas. O ato contou ainda com a participação do sargento Roger Baubueno Machado, da Brigada Militar.

O protocolo incluiu o hasteamento das bandeiras ao som do Hino Nacional, seguido do acendimento da Pira Provisória, onde a centelha permanecerá até o dia 1º de setembro. Em seus pronunciamentos, Gilmar Souza Chagas destacou a missão da Liga da Defesa Nacional em fortalecer os valores cívicos, enquanto o prefeito Rosemar Sala ressaltou a importância da preservação da história e da identidade nacional.

A cerimônia foi prestigiada pelo vice-prefeito Claudenir Scherer, secretários municipais, professores e alunos da Escola Ayrton Senna, e foi encerrada com a execução do Hino Rio-Grandense.

  • Centelha da Pátria é entregue ao prefeito Rosemar Sala
  • Centelha da Pátria é entregue ao prefeito Rosemar Sala
  • Centelha da Pátria é entregue ao prefeito Rosemar Sala
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Joédson Alves/Agência Brasil Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Proporção de brasileiros que moram sozinhos cresce 52% em 12 anos
Foto: Divulgação Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h07
26°
Parcialmente nublado Máxima: 29° - Mínima: 18°
26°

Sensação

4.17 km/h

Vento

50%

Umidade

Seco
Mercado Balestrin
Sicredi
Raffaelli
APPATA
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sala
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Meganet
Ipiranga
Seu Manoel
Império
Agro Niederle
Fitness
Unimed
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado do povo
F&J Santos
Sala
Ponto Grill
Império
Meganet
Rádio Municipal
Sicredi
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicoob
Unimed
Mercado Balestrin
Sicoob
Raffaelli
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado do povo
APPATA
Lazzaretti
Municípios
Derrubadas - RS
Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
Derrubadas - RS
Equipe do CRAS se reúne para alinhar ações municipais
Rádio Municipal
Sala
Meganet
Tarzan
Unimed
Fitness
Ponto Grill
Lazzaretti
Império
Sicredi
Ipiranga
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Seco
Mercado do povo
Sicoob
F&J Santos
Agro Niederle
APPATA
Mercado Balestrin
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 49 minutos Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE
Há 49 minutos Proporção de brasileiros que moram sozinhos cresce 52% em 12 anos
Há 1 hora Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
Há 1 hora Equipe do CRAS se reúne para alinhar ações municipais
Há 2 horas Seminário Regional UNCME/AMUCELEIRO discute educação inclusiva e Planos Decenais
Tarzan
Raffaelli
Ponto Grill
Império
Rádio Municipal
Ipiranga
Fitness
Meganet
Sala
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
APPATA
Agro Niederle
Seco
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 6 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 3 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 3 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
5
Há 7 dias Padilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposa
Sala
Fitness
Raffaelli
APPATA
Império
Mercado Balestrin
Seco
Ipiranga
Lazzaretti
Ipiranga
Sicredi
F&J Santos
Sicoob
Seu Manoel
Agro Niederle
Rádio Municipal
Tarzan
Meganet
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado do povo
Unimed
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
APPATA
Sala
Sicoob
Seco
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Raffaelli
Rádio Municipal
Seu Manoel
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados