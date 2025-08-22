Audiência pública aborda escassez de vagas no centro da cidade

Na quarta-feira, 20, a Câmara de Vereadores de Tenente Portela promoveu uma audiência pública para discutir alternativas relacionadas à falta de vagas de estacionamento em áreas de maior movimento da cidade. O aumento da frota local, somado ao fluxo de veículos de outras localidades, tem ampliado o problema, especialmente na região central.

A iniciativa foi proposta pela vereadora Luisa Silva Barth (MDB) e contou com a participação do prefeito Rosemar Sala, do presidente da ACISA, Antonio Luis Ganacini, do sargento Roger Machado, da Brigada Militar, além de representantes da comunidade.

Durante o encontro, moradores e lideranças apresentaram sugestões, destacando a importância da educação e da conscientização dos motoristas. O secretário municipal de Administração e vice-presidente do Conselho Municipal de Trânsito, Paulo Farias, avaliou que a implantação de estacionamento rotativo não seria viável no momento, considerando o porte do município.

Como encaminhamento, a Câmara deverá elaborar um relatório e instituir uma comissão para aprofundar os estudos sobre o tema, incluindo visitas a cidades que adotaram soluções semelhantes, com o objetivo de identificar alternativas adequadas à realidade de Tenente Portela.