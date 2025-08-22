WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Meganet
Mecânica Jaime
Niederle
Império
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
Fitness
Sala
Rádio Municipal
Lazzaretti
Unimed
Ponto Grill
Mercado do povo
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Seco
APPATA
F&J Santos
Região

Seminário Regional UNCME/AMUCELEIRO discute educação inclusiva e Planos Decenais

Educação

22/08/2025 10h08
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Tenente Portela recebeu na quinta-feira, 21, a 3ª edição do Seminário Regional UNCME/AMUCELEIRO 2025, promovido pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME-RS) e pela União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME-RS), com apoio da Prefeitura Municipal. O evento ocorreu no Centro Cultural do município.

A programação reuniu gestores, conselheiros e educadores da região para debater os Planos Decenais de Educação e a Educação Especial, sob o tema “Parceria que Alicerça e Transforma Sistemas”.

Na abertura, o prefeito Rosemar Sala destacou a importância da cooperação entre municípios para fortalecer a qualidade da educação. A secretária de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, ressaltou o compromisso da gestão municipal com políticas inclusivas. A coordenadora regional da UNCME/AMUCELEIRO, Andréia Regina Trindade, enfatizou o papel dos conselhos no acompanhamento e avaliação das metas educacionais, enquanto a coordenadora da UNDIME AMUCELEIRO, Eliane Paier, de Santo Augusto, reforçou a relevância da união entre dirigentes municipais para consolidar avanços nas políticas públicas educacionais.

O seminário contou ainda com palestras do coordenador estadual da UNCME, Charles Santos, e do promotor regional de Educação de Santo Ângelo, Dr. Márcio Rogério de O. Bressan, que abordaram desafios e perspectivas da educação especial e dos Planos Decenais. A participação de especialistas e profissionais de diferentes áreas contribuiu para enriquecer o debate e reforçar o caráter coletivo do encontro.

O evento proporcionou momentos de reflexão, troca de experiências e construção de estratégias, reafirmando o papel dos conselhos e dirigentes municipais na consolidação de um sistema educacional mais inclusivo, justo e eficiente.

  • Seminário Regional UNCME/AMUCELEIRO discute educação inclusiva e Planos Decenais
  • Seminário Regional UNCME/AMUCELEIRO discute educação inclusiva e Planos Decenais
  • Seminário Regional UNCME/AMUCELEIRO discute educação inclusiva e Planos Decenais
  • Seminário Regional UNCME/AMUCELEIRO discute educação inclusiva e Planos Decenais
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Apae Tenente Portela promove 2ª Feira da Inclusão e Diversidade na Semana da Pessoa com Deficiência
© Fernando Frazão/Agência Brasil Exame de Residência bate recorde com 138 mil candidatos inscritos
Foto: Efetivo 7°BPM Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h07
26°
Parcialmente nublado Máxima: 29° - Mínima: 18°
26°

Sensação

4.17 km/h

Vento

50%

Umidade

Mercado do povo
Sicredi
Ipiranga
APPATA
Agro Niederle
Meganet
Sala
Seco
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
Mercado Balestrin
Império
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicredi
Mercado do povo
Sala
Raffaelli
Império
Unimed
Ipiranga
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Fitness
Mercado Balestrin
APPATA
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Agro Niederle
Rádio Municipal
Lazzaretti
Tarzan
Meganet
Seu Manoel
Municípios
Derrubadas - RS
Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
Derrubadas - RS
Equipe do CRAS se reúne para alinhar ações municipais
Sicredi
Meganet
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Império
Sala
Fitness
APPATA
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado do povo
Unimed
Seco
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
Ponto Grill
Agro Niederle
Ipiranga
Últimas notícias
Há 50 minutos Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE
Há 50 minutos Proporção de brasileiros que moram sozinhos cresce 52% em 12 anos
Há 1 hora Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
Há 1 hora Equipe do CRAS se reúne para alinhar ações municipais
Há 2 horas Seminário Regional UNCME/AMUCELEIRO discute educação inclusiva e Planos Decenais
Raffaelli
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Mercado do povo
Seco
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ponto Grill
F&J Santos
Império
Mercado Balestrin
Sala
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 6 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 3 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 3 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
5
Há 7 dias Padilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposa
Ipiranga
Raffaelli
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Unimed
Sicredi
Sicoob
Sala
Seu Manoel
Tarzan
Meganet
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seco
Lazzaretti
Fitness
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Império
Ipiranga
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mecânica Jaime
Tarzan
Agro Niederle
Lazzaretti
APPATA
Unimed
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Seco
Fitness
Sicoob
Sicredi
F&J Santos
Sala
Império
Ponto Grill
Raffaelli
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados