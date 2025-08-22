Seminário Regional UNCME/AMUCELEIRO discute educação inclusiva e Planos Decenais

Tenente Portela recebeu na quinta-feira, 21, a 3ª edição do Seminário Regional UNCME/AMUCELEIRO 2025, promovido pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME-RS) e pela União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME-RS), com apoio da Prefeitura Municipal. O evento ocorreu no Centro Cultural do município.

A programação reuniu gestores, conselheiros e educadores da região para debater os Planos Decenais de Educação e a Educação Especial, sob o tema “Parceria que Alicerça e Transforma Sistemas”.

Na abertura, o prefeito Rosemar Sala destacou a importância da cooperação entre municípios para fortalecer a qualidade da educação. A secretária de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, ressaltou o compromisso da gestão municipal com políticas inclusivas. A coordenadora regional da UNCME/AMUCELEIRO, Andréia Regina Trindade, enfatizou o papel dos conselhos no acompanhamento e avaliação das metas educacionais, enquanto a coordenadora da UNDIME AMUCELEIRO, Eliane Paier, de Santo Augusto, reforçou a relevância da união entre dirigentes municipais para consolidar avanços nas políticas públicas educacionais.

O seminário contou ainda com palestras do coordenador estadual da UNCME, Charles Santos, e do promotor regional de Educação de Santo Ângelo, Dr. Márcio Rogério de O. Bressan, que abordaram desafios e perspectivas da educação especial e dos Planos Decenais. A participação de especialistas e profissionais de diferentes áreas contribuiu para enriquecer o debate e reforçar o caráter coletivo do encontro.

O evento proporcionou momentos de reflexão, troca de experiências e construção de estratégias, reafirmando o papel dos conselhos e dirigentes municipais na consolidação de um sistema educacional mais inclusivo, justo e eficiente.