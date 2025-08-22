WhatsApp

Rádio Municipal
Folha Popular
Derrubadas

Equipe do CRAS se reúne para alinhar ações municipais

Assistência Social

22/08/2025 10h35
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na manhã de quinta-feira, 21, a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Derrubadas realizou uma reunião de planejamento das ações que serão desenvolvidas até dezembro deste ano.

O encontro contou com a participação da secretária de Habitação e Assistência Social, Rosimeri Marques, e da equipe técnica do CRAS, que alinharam estratégias e iniciativas voltadas ao fortalecimento das políticas públicas de assistência social no município.

A reunião reforça o compromisso da Administração Municipal em garantir atendimento qualificado às famílias e fortalecer o trabalho desenvolvido junto à comunidade.

