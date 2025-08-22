WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Fitness
APPATA
Sicoob
Império
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
Folha Popular
Seco
Niederle
Mecânica Jaime
Sicredi
Sala
Mercado do povo
Derrubadas

Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge

Administração

22/08/2025 10h36
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Nesta semana, a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Obras, iniciou a terraplanagem para a construção de mais um chiqueirão destinado à criação de suínos, na propriedade do agricultor Igor Sangaletti, na Linha São Jorge.

Segundo o prefeito Valcier Balestrin, a iniciativa tem caráter estratégico: “Estamos plantando hoje para colher no futuro. A suinocultura é uma atividade de retorno relativamente rápido e movimenta uma ampla cadeia produtiva: da ração ao frigorífico. Quanto mais produtores estiverem ativos, mais empregos, renda e impostos circularão no município”.

A Administração Municipal reforça a importância da parceria entre poder público e empreendedores locais, destacando que ações como essa trazem benefícios para a comunidade e contribuem para o fortalecimento econômico da cidade.

  • Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
  • Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
  • Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Joédson Alves/Agência Brasil Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Proporção de brasileiros que moram sozinhos cresce 52% em 12 anos
Foto: Divulgação Equipe do CRAS se reúne para alinhar ações municipais
DerrubadasDerrubadas - RS Derrubadas
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h07
26°
Parcialmente nublado Máxima: 29° - Mínima: 18°
26°

Sensação

4.17 km/h

Vento

50%

Umidade

Seu Manoel
Raffaelli
Sicredi
Império
Sala
Mercado do povo
Ipiranga
Seco
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Agro Niederle
Rádio Municipal
Lazzaretti
Unimed
Fitness
Meganet
Meganet
Seu Manoel
Sala
Unimed
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicoob
Mercado do povo
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
APPATA
Império
Sicredi
Fitness
Mercado Balestrin
Ipiranga
Lazzaretti
Municípios
Derrubadas - RS
Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
Derrubadas - RS
Equipe do CRAS se reúne para alinhar ações municipais
Sicredi
Sala
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Império
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mercado do povo
Meganet
Fitness
Seu Manoel
Mecânica Jaime
APPATA
Ipiranga
Agro Niederle
Ponto Grill
Seco
F&J Santos
Últimas notícias
Há 50 minutos Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE
Há 50 minutos Proporção de brasileiros que moram sozinhos cresce 52% em 12 anos
Há 1 hora Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
Há 1 hora Equipe do CRAS se reúne para alinhar ações municipais
Há 2 horas Seminário Regional UNCME/AMUCELEIRO discute educação inclusiva e Planos Decenais
Mercado Balestrin
Sicredi
Império
Tarzan
Unimed
Seu Manoel
Sicoob
Ipiranga
Seco
Fitness
Meganet
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sala
Ponto Grill
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado do povo
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 6 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 3 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 3 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
5
Há 7 dias Padilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposa
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seu Manoel
Raffaelli
Seco
APPATA
Meganet
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sala
Hospital Santo Antonio
Império
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
Rádio Municipal
Império
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicredi
Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
F&J Santos
Seco
Sala
Fitness
Seu Manoel
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Meganet
Lazzaretti
Unimed
Ipiranga
Sicoob
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados