Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge

Nesta semana, a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Obras, iniciou a terraplanagem para a construção de mais um chiqueirão destinado à criação de suínos, na propriedade do agricultor Igor Sangaletti, na Linha São Jorge.

Segundo o prefeito Valcier Balestrin, a iniciativa tem caráter estratégico: “Estamos plantando hoje para colher no futuro. A suinocultura é uma atividade de retorno relativamente rápido e movimenta uma ampla cadeia produtiva: da ração ao frigorífico. Quanto mais produtores estiverem ativos, mais empregos, renda e impostos circularão no município”.

A Administração Municipal reforça a importância da parceria entre poder público e empreendedores locais, destacando que ações como essa trazem benefícios para a comunidade e contribuem para o fortalecimento econômico da cidade.