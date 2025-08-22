WhatsApp

Educação

Sexta-feira (22) é último dia para profissionais da educação enviarem documentos da Avaliação Anual de Desempenho

Termina nesta sexta-feira (22/8) o prazo de envio de documentos e comprovantes na plataforma Escola RS – Professor, referentes à Avaliação Anual de...

22/08/2025 12h04
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

Termina nesta sexta-feira (22/8) o prazo de envio de documentos e comprovantes na plataforma Escola RS – Professor, referentes à Avaliação Anual de Desempenho (AAD) 2024. O processo é etapa obrigatória para concorrer às promoções por merecimento de professores e especialistas da Rede Estadual.

Valorização dos profissionais da educação

As promoções por merecimento representam um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação, valorizando critérios como formação continuada, assiduidade e dedicação ao planejamento pedagógico. Trata-se de um avanço na carreira que impacta diretamente na progressão funcional e na valorização do servidor.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.


Ajustes no cronograma

Com a alteração da data, todos os prazos do cronograma foram ajustados. A etapa de avaliação pelas equipes será realizada de 25 de agosto a 12 de setembro, e o resultado preliminar será divulgado em 15 de setembro.

O período para recursos vai até 22 de setembro, e o resultado final será publicado em 13 de outubro.

Modo de envio

Os documentos devem ser anexados em formato PDF na plataforma Escola RS , acessível por navegador ou aplicativo. Arquivos precisam ter até 4 MB e conter frente e verso, quando necessário.


Fonte:Ascom Seduc
Edição: Anderson Machado/Secom

