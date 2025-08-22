Vendas nas máquinas de cartões do Sicredi crescem 36,4% no Dia dos Pais e movimentam R$ 2,1 bilhão

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença nacional e mais de 9 milhões de associados, registrou uma movimentação de R$ 2,1 bilhão em transações realizadas por meio de suas soluções de pagamento, incluindo máquinas de cartão, TEF, link de pagamento, Tap do Sicredi e e-commerce, no período de 1º a 10 de agosto. Esse valor representa um crescimento de 36,4% em comparação ao mesmo período de 2024, impulsionado pelas compras para o Dia dos Pais.

O comércio foi o principal responsável pelo resultado, com R$ 1,4 bilhão em vendas. O destaque foi o comércio varejista não especializado, no segmento de mercadorias em geral, que reúne principalmente hipermercados, supermercados e minimercados. Esse grupo faturou R$ 377,7 milhões, um salto de 50% em dois anos. Dentro dele, hipermercados e supermercados somaram R$ 207,4 milhões, enquanto minimercados, mercearias e armazéns alcançaram R$ 157,4 milhões. Outro segmento relevante foi o comércio de produtos variados, com predominância na venda de artigos de vestuário e acessórios, que movimentou R$ 209,3 milhões no total, no período.

“O resultado demonstra a confiança dos associados lojistas nas soluções do Sicredi e nossa sintonia com as transformações do mercado. Buscamos constantemente evoluir nossos serviços para oferecer mais eficiência, segurança e conveniência, beneficiando tanto os empreendedores quanto os consumidores”, destaca Felipe Sessin, superintendente de Produtos do Sicredi.

Destaque no setor

O mercado de máquinas de cartão encerrou o 4º trimestre de 2024 com um aumento de 10,9% frente ao mesmo período do ano anterior, totalizando faturamento superior a R$ 1,1 trilhão, segundo o Relatório de Monitoramento do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento: Especial Market Share, da CardMonitor.

O Sicredi foi o principal destaque do setor, registrando o maior crescimento percentual de faturamento em crédito e débito: 58% na comparação com 2023, alcançando R$ 15,6 bilhões. Desse total, R$ 8,5 bilhões vieram de transações no crédito (+60% sobre o 4º trimestre de 2023) e R$ 7,1 bilhões do débito (+55% no mesmo período).

Ao longo de 2024, as máquinas de cartão do Sicredi movimentaram R$ 50 bilhões, alta de 41% em relação ao ano anterior, o que elevou a participação de mercado da instituição de 1,1% para 1,4% no segmento, conforme o levantamento.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.900 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Site do Sicredi: Clique aqui

Redes Sociais: Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube | TikTok