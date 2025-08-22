WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado do povo
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Meganet
Ipiranga
Folha Popular
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sala
Niederle
Lazzaretti
Seu Manoel
Seco
Fitness
Império
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Câmara

Comissão aprova garantia de acesso de gari a banheiro durante o serviço

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

22/08/2025 14h27
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para garantir ao trabalhador que exerça suas funções ao ar livre, como garis e jardineiros, o direito de acesso a banheiros durante o serviço.

Pela proposta, o empregador deverá providenciar o acesso do funcionário a instalações sanitárias. Essa medida poderá ser implementada das seguintes formas, entre outras:

– instalação de banheiros químicos; e

– realização de parcerias com outros empreendimentos, para que estes permitam o acesso dos trabalhadores a seus banheiros.

Ainda segundo o projeto, o empregado poderá acessar instalações sanitárias em prédios públicos ou privados, observadas as condições de acesso aplicáveis. Caso o trabalhador precise pagar para utilizar banheiros, os gastos deverão ser ressarcidos pelo empregador.

Nova versão
O texto aprovado foi a versão (substitutivo) apresentada pelo relator, deputado Ossesio Silva (Republicanos-PE), ao Projeto de Lei 2351/24 , do deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG).

Originalmente, a proposta assegurava o acesso de garis e de outros trabalhadores que exercem suas funções ao ar livre a banheiros de órgãos públicos e de empresas. Ossesio Silva, no entanto, observou que tal acesso deve obedecer às regras próprias dos estabelecimentos.

“A entrada de pessoas traz questões relativas à segurança e à retribuição pelo uso do espaço”, avaliou o relator. “Autorizar o acesso de trabalhadores de forma indiscriminada pode ser prejudicial ao funcionamento do local, o que não é a intenção do projeto.”

Por essa razão, Silva modificou o texto para que o próprio empregador articule, na gestão de seu empreendimento, formas de assegurar que os trabalhadores tenham acesso a banheiros.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova regras mais rígidas para nomeação de diretores de agências reguladoras
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova exigência de orientações em Braille nos aparelhos de ginástica
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova equiparação de atos de milícias e organizações criminosas a terrorismo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
32°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 18°
31°

Sensação

4.71 km/h

Vento

35%

Umidade

Sala
F&J Santos
Raffaelli
Seu Manoel
Lazzaretti
Agro Niederle
Tarzan
Meganet
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Seco
Império
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Ponto Grill
Sala
Mercado do povo
Ponto Grill
APPATA
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Império
Hospital Santo Antonio
Meganet
Raffaelli
Agro Niederle
Fitness
Lazzaretti
Sicredi
Ipiranga
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
Municípios
Miraguaí - RS
Município é premiado com selo Ouro pelo avanço na vacinação
Barra do Guarita - RS
Fiscalização apreende 1 tonelada de produtos impróprios para consumo em Barra do Guarita
Sicredi
Tarzan
Seu Manoel
Seco
Mercado do povo
F&J Santos
Ponto Grill
Raffaelli
Sicoob
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ipiranga
Meganet
Agro Niederle
Mercado Balestrin
APPATA
Império
Mecânica Jaime
Sala
Últimas notícias
Há 13 minutos Subcomissão do Senado sobre câncer será instalada na quarta-feira
Há 13 minutos CDR vota anistia a dívida de produtores de cacau
Há 13 minutos Comissão aprova regras mais rígidas para nomeação de diretores de agências reguladoras
Há 13 minutos Comissão aprova exigência de orientações em Braille nos aparelhos de ginástica
Há 13 minutos STF forma maioria para condenar Zambelli pela segunda vez
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ponto Grill
Império
F&J Santos
APPATA
Lazzaretti
Mercado do povo
Raffaelli
Tarzan
Fitness
Sicredi
Mercado Balestrin
Unimed
Ipiranga
Meganet
Seco
Sala
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Mais lidas
1
Há 6 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 3 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 21 horas Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
5
Há 3 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
Seco
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Ipiranga
Unimed
Império
Agro Niederle
Sala
F&J Santos
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Fitness
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Tarzan
APPATA
Seu Manoel
Império
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado do povo
F&J Santos
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados