Câmara

Audiência discute benefícios do transporte ferroviário de cargas

Deputado afirma que o modal é menos poluente e mais seguro que o rodoviário

22/08/2025 15h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Divulgação / PPI.gov.br
Divulgação / PPI.gov.br

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados discutirá, na próxima quarta-feira (11), os investimentos que precisam ser feitos no transporte ferroviário de cargas para o Brasil atingir as metas ambientais, econômicas e de segurança viária.

O debate, solicitado pelo deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), será realizado a partir das 15h30. O local ainda não foi definido.

Fundo do Clima
O parlamentar também quer esclarecimentos sobre como o Fundo Nacional sobre Mudança Climática apoia esse setor. O fundo é um instrumento da Política Nacional sobre Mudança do Clima, destinado a financiar projetos que visem à mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas.

Ayres afirma que o transporte ferroviário de cargas é mais sustentável que o rodoviário. Assim, incentivar a migração do modal rodoviário para o ferroviário é, segundo o parlamentar, uma das estratégias mais eficazes para a descarbonizar o setor de transportes no Brasil.

"Calcula-se que aumentar a participação ferroviária em apenas 4% na matriz de cargas teria um impacto equivalente a zerar todas as emissões do próprio setor ferroviário", estima Ayres.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
