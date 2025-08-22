WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Fitness
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Niederle
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Unimed
Tarzan
Seco
Sicredi
Meganet
Folha Popular
Seu Manoel
Império
Ponto Grill
APPATA
Sala
Raffaelli
Senado Federal

CDR vota anistia a dívida de produtores de cacau

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) deve votar o Novo Programa de Reestruturação da Região Cacaueira da Bahia (Renova Cacau) em reunião na...

22/08/2025 16h54
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Produtores terão anistia de dívidas contraídas em programa de 1995 - Foto: Seagri-BA
Produtores terão anistia de dívidas contraídas em programa de 1995 - Foto: Seagri-BA

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) deve votar o Novo Programa de Reestruturação da Região Cacaueira da Bahia (Renova Cacau) em reunião na terça-feira (26). O projeto ( PL 479/2024 ), do senador Angelo Coronel (PSD-BA), anistia totalmente as dívidas contraídas em um programa anterior de apoio à lavoura de cacau. A reunião está marcada para as 9h30.

O Renova Cacau também tem como objetivos a diversificação agrícola da produção de cacau na Bahia, o fortalecimento dos órgãos técnicos que dão suporte aos produtores e a reestruturação econômica do setor.

Coronel afirma que a crise na produção de cacau na Bahia tem mais de 30 anos e tem sido agravada por omissões e ações equivocadas do governo. A situação, segundo ele, levou à extinção de empregos e afetou a economia de cerca de 100 municípios do estado. Para o relator, senador Chico Rodrigues (PSB-RR), a dívida dos cacauicultores tornou-se "impagável e injusta".

Depois da CDR, o texto segue para exame da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Desastres

A CDR também pode votar projeto que autoriza que recursos do programa Minha Casa, Minha Vida sejam usados na reconstrução de imóveis destruídos por desastres naturais ( PL 281/2022 ). O projeto veio da Câmara dos Deputados e tem uma versão nova apresnetada pelo relator, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O texto original previa que o programa atenderia com prioridade famílias de áreas de risco que tenham ficado desabrigadas por causa de desastres naturais. Flávio Bolsonaro (PL-RJ) alegou que essa regra já está prevista na legislação, e propôs, em vez disso, autorizar o Minha Casa, Minha Vida a financiar a reconstrução de casas destruídas.

O projeto também será votado na CAE.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A criação desse grupo foi solicitada pela senadora Dra. Eudócia - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Subcomissão do Senado sobre câncer será instalada na quarta-feira
Magno Malta é autor do requerimento para a audiência - Foto: Pedro França/Agência Senado CSP pode ouvir integrantes de força-tarefa sobre ações do 8 de janeiro
Reunião deliberativa da Comissão de Assuntos Econômicos - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CAE vota autorizações para operações de crédito externo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
32°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 18°
31°

Sensação

4.71 km/h

Vento

35%

Umidade

Unimed
Império
Sala
Seco
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicredi
Lazzaretti
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Fitness
Rádio Municipal
F&J Santos
Ponto Grill
Seu Manoel
Meganet
Ipiranga
APPATA
Tarzan
Sicoob
Sala
Mecânica Jaime
Unimed
Ponto Grill
Sicredi
Lazzaretti
Fitness
Império
Mercado do povo
Rádio Municipal
Tarzan
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Meganet
Raffaelli
APPATA
Sicoob
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicoob
Agro Niederle
Municípios
Miraguaí - RS
Município é premiado com selo Ouro pelo avanço na vacinação
Barra do Guarita - RS
Fiscalização apreende 1 tonelada de produtos impróprios para consumo em Barra do Guarita
Sala
Seu Manoel
Agro Niederle
Império
Sicredi
Sicoob
Meganet
Tarzan
Mercado Balestrin
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Lazzaretti
Unimed
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Raffaelli
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seco
Últimas notícias
Há 4 segundos Subcomissão do Senado sobre câncer será instalada na quarta-feira
Há 7 segundos CDR vota anistia a dívida de produtores de cacau
Há 10 segundos Comissão aprova regras mais rígidas para nomeação de diretores de agências reguladoras
Há 13 segundos Comissão aprova exigência de orientações em Braille nos aparelhos de ginástica
Há 15 segundos STF forma maioria para condenar Zambelli pela segunda vez
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Império
Tarzan
Mercado do povo
Sicredi
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
F&J Santos
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sala
Ipiranga
Seco
Fitness
Meganet
Agro Niederle
Raffaelli
APPATA
Unimed
Mais lidas
1
Há 6 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 3 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 21 horas Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
5
Há 3 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicredi
APPATA
Unimed
Meganet
Lazzaretti
Seco
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Império
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
Agro Niederle
Unimed
APPATA
Sicredi
Império
Raffaelli
Sala
Ipiranga
Seco
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mercado do povo
Lazzaretti
Seu Manoel
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados