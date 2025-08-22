WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
Niederle
Lazzaretti
Unimed
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mercado do povo
Seco
Império
Folha Popular
Rádio Municipal
Sicredi
Meganet
F&J Santos
APPATA
Fitness
Senado Federal

Subcomissão do Senado sobre câncer será instalada na quarta-feira

A Subcomissão Temporária de Prevenção e Tratamento do Câncer será instalada na quarta-feira (27), quando devem ser definidos o presidente e o vice...

22/08/2025 16h54
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A criação desse grupo foi solicitada pela senadora Dra. Eudócia - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
A criação desse grupo foi solicitada pela senadora Dra. Eudócia - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Subcomissão Temporária de Prevenção e Tratamento do Câncer será instalada na quarta-feira (27), quando devem ser definidos o presidente e o vice-presidente do grupo. A instalação será realizada logo após a reunião deliberativa da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), que começa às 9h.

Essa subcomissão — que está vinculada à CAS — foi proposta pela senadora Dra. Eudócia (PL-AL) por meio de um requerimento: o REQ 54/2025 - CAS .

Segundo ela, "as vacinas e as imunoterapias contra o câncer representam um avanço promissor na prevenção e no tratamento da doença, com destaque para tecnologias como o RNA mensageiro, imunoterapias e vacinas personalizadas, que já demonstram eficácia na recorrência de tumores".

De acordo com o seu requerimento, a subcomissão vai discutir e elaborar propostas sobre terapias, vacinas e medicamentos de alto custo para prevenção ou tratamento dos diferentes tipos de câncer. E as propostas podem tratar de aspectos como regulamentação, financiamento, desenvolvimento e incorporação desses tratamentos no Sistema Único de Saúde.

O grupo será composto por cinco titulares (além de cinco suplentes) e terá duração de 180 dias.

Após a escolha do presidente e do vice-presidente, a subcomissão vai discutir seu plano de trabalho. Esse plano deve prever, entre outras atividades, audiências públicas (com especialistas, representantes do Ministério da Saúde e associações de pacientes) e o acompanhamento de propostas em tramitação no Congresso.

Entre essas propostas está o PL 126/2025 , projeto de lei de autoria da própria Dra. Eudócia, que prevê a criação do Marco Regulatório da Vacina e dos Medicamentos de Alto Custo Contra o Câncer.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Produtores terão anistia de dívidas contraídas em programa de 1995 - Foto: Seagri-BA CDR vota anistia a dívida de produtores de cacau
Magno Malta é autor do requerimento para a audiência - Foto: Pedro França/Agência Senado CSP pode ouvir integrantes de força-tarefa sobre ações do 8 de janeiro
Reunião deliberativa da Comissão de Assuntos Econômicos - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CAE vota autorizações para operações de crédito externo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
32°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 18°
31°

Sensação

4.71 km/h

Vento

35%

Umidade

APPATA
Mercado do povo
Agro Niederle
Unimed
F&J Santos
Tarzan
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicoob
Seco
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ipiranga
Império
Sala
Ponto Grill
Fitness
Meganet
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Raffaelli
Lazzaretti
Sicoob
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Império
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Tarzan
Sala
Seu Manoel
Unimed
APPATA
Agro Niederle
Meganet
Municípios
Miraguaí - RS
Município é premiado com selo Ouro pelo avanço na vacinação
Barra do Guarita - RS
Fiscalização apreende 1 tonelada de produtos impróprios para consumo em Barra do Guarita
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Ponto Grill
Sicredi
Mercado do povo
Meganet
F&J Santos
Sicoob
Tarzan
Rádio Municipal
Império
Fitness
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Unimed
Lazzaretti
Seco
Ipiranga
Raffaelli
Agro Niederle
APPATA
Últimas notícias
Há 5 segundos Subcomissão do Senado sobre câncer será instalada na quarta-feira
Há 8 segundos CDR vota anistia a dívida de produtores de cacau
Há 11 segundos Comissão aprova regras mais rígidas para nomeação de diretores de agências reguladoras
Há 14 segundos Comissão aprova exigência de orientações em Braille nos aparelhos de ginástica
Há 16 segundos STF forma maioria para condenar Zambelli pela segunda vez
Unimed
Agro Niederle
Seu Manoel
APPATA
Sicoob
Império
F&J Santos
Sicredi
Mecânica Jaime
Seco
Ponto Grill
Tarzan
Lazzaretti
Rádio Municipal
Fitness
Mercado do povo
Raffaelli
Sala
Ipiranga
Mercado Balestrin
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 6 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 3 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 21 horas Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
5
Há 3 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
Sicoob
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Agro Niederle
Ipiranga
Fitness
Império
Meganet
Raffaelli
Sala
Seu Manoel
F&J Santos
APPATA
Seco
Sicredi
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ipiranga
Unimed
Agro Niederle
Meganet
F&J Santos
Império
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicoob
Seco
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Tarzan
Sala
Mecânica Jaime
Sicredi
APPATA
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
Fitness
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados