CEsp homenageia ex-atleta olímpica Aída dos Santos Menezes na quarta

A Comissão de Esporte (Cesp) realiza nesta quarta-feira (27), às 10h30, uma audiência pública em homenagem à ex-atleta olímpica Aída dos Santos Menezes. O evento será no Plenário 15, na Ala Senador Alexandre Costa.

Aída é considerada uma das pioneiras do atletismo brasileiro e referência na valorização da mulher, especialmente da mulher negra, no esporte nacional. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 1964, ela alcançou o quarto lugar no salto em altura, melhor colocação feminina até então em uma Olimpíada, marca que permaneceu como recorde por 32 anos. À época, foi a única mulher da delegação brasileira e competiu sem técnico, uniforme adequado ou apoio institucional. Também conquistou medalhas em jogos pan-americanos e seguiu carreira como professora universitária, inspirando novas gerações de atletas.

Entre os convidados, confirmaram presença a própria homenageada, Aída dos Santos Menezes, sua filha Valeska dos Santos Menezes, representante dos atletas de alto rendimento na Comissão Mulher no Esporte do COB, a secretária nacional de Excelência Esportiva, Iziane Castro Marques; a assessora Lucimara Cardoso, que representará o Ministério das Mulheres e o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Wlamir Motta Campos. Também participarão por videoconferência a ex-atleta olímpica e presidente do Comitê Feminino da Confederação Brasileira de Atletismo, Elisângela Maria Adriano, e o ex-atleta olímpico José Luís Barbosa, conhecido como Zequinha Barbosa.

Ainda aguardam confirmação a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, bem como representantes da Ação de Mulheres pela Equidade (AME-DF) e do Geledés – Instituto da Mulher Negra.

Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira.