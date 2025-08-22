WhatsApp

Senado Federal

Advogados do Senado lançam livros sobre direito parlamentar e aluguel

Os livros Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro e O Direito à Moradia e o Instrumento Jurídico do Aluguel, ambos de autoria de advogados do ...

22/08/2025 17h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Roberta Simões Nascimento e Mateus Fernandes Vilela Lima - Foto: Gilmar Ferreira e Rodrigo Viana/Senado Federa
Roberta Simões Nascimento e Mateus Fernandes Vilela Lima - Foto: Gilmar Ferreira e Rodrigo Viana/Senado Federa

Os livros Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro e O Direito à Moradia e o Instrumento Jurídico do Aluguel, ambos de autoria de advogados do Senado, serão lançados na quinta (28), em cerimônia que se inicia às 16h no Auditório Antônio Carlos Magalhães - Interlegis.

Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro foi escrito pela advogada do Senado Roberta Simões Nascimento, em coautoria com Renan Guedes Sobreira e Erick Kiyoshi Nakamura. Já O Direito a Moradia e o Instrumento Jurídico do Aluguelfoi escrito pelo advogado do Senado Mateus Fernandes Vilela Lima.

Dicionário

O livro Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro traz explicações sobre as palavras e expressões mais utilizadas no Poder Legislativo.

— A maioria desses termos está espalhada entre o direito constitucional, o direito financeiro, a ciência política, a sociologia, e nem sempre se consegue ter uma ideia sistemática, global, desses temas — disse Roberta Simões Nascimento ao explicar o caráter didático da obra.

Ela atua como advogada do Senado há 16 anos, é professora na na Universidade de Brasília (UnB), no Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) e no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

Aluguel

O Direito à Moradia e o Instrumento Jurídico do Aluguel, livro do advogado do Senado Mateus Fernandes Vilela Lima, analisa como o aluguel pode ser utilizado juridicamente pelo Estado para garantir a moradia adequada nas cidades brasileiras (ou seja, como pode pode ser utilizado como política pública).

— Percebi que havia uma lacuna enorme nesse debate e que seria importante pensar a locação como instrumento jurídico capaz de efetivar o direito à moradia, e não só como um contrato de direito civil — explica ele.

Mateus, que tem doutorado em direito, ressalta que a experiência como servidor do Senado foi fundamental para a produção do livro. Ele diz que, ao trabalhar com processos legislativos e análise de políticas públicas, foi possível observar limites e potencialidades da atuação estatal.

Audiência foi proposta pelo senador Romário - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Comissão de Esporte debate os 10 anos da Lei Profut nesta quarta
Aída é considerada uma das pioneiras do atletismo brasileiro e referência na valorização da mulher - Foto: Arquivo Nacional CEsp homenageia ex-atleta olímpica Aída dos Santos Menezes na quarta
A criação desse grupo foi solicitada pela senadora Dra. Eudócia - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Subcomissão do Senado sobre câncer será instalada na quarta-feira
Miraguaí - RS
Município é premiado com selo Ouro pelo avanço na vacinação
Barra do Guarita - RS
Fiscalização apreende 1 tonelada de produtos impróprios para consumo em Barra do Guarita
Há 32 minutos Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
Há 32 minutos BB tomará providências judiciais após ataques bolsonaristas
Há 1 hora Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
Há 2 horas Comissão aprova proposta para jovem acolhido ser beneficiado em programas sociais
Há 2 horas Comissão aprova uso de cores para diferenciar medicamentos sob prescrição
Há 6 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
Há 3 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
Há 21 horas PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
Há 1 dia Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados