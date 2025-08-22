WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mercado Balestrin
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Raffaelli
Mercado do povo
APPATA
Niederle
Folha Popular
F&J Santos
Sicredi
Tarzan
Seco
Lazzaretti
Ipiranga
Império
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
Sala
Senado Federal

Comissão de Esporte debate os 10 anos da Lei Profut nesta quarta

A Comissão de Esporte (CEsp) reúne-se na quarta-feira (27), às 10h30, para votar a realização de audiência pública com o objetivo de comemorar os 1...

22/08/2025 18h14
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Audiência foi proposta pelo senador Romário - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Audiência foi proposta pelo senador Romário - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Esporte (CEsp) reúne-se na quarta-feira (27), às 10h30, para votar a realização de audiência pública com o objetivo de comemorar os 10 anos da sanção da Lei 13.155, de 2015 , conhecida como Lei Profut. A proposta foi apresentada pelo senador Romário (PL-RJ) por meio do REQ 26/2025.

O programa, que completa uma década em 2025, é considerado um marco para a gestão do futebol brasileiro. Criado com o propósito de promover a reestruturação financeira dos clubes, o Profut estimulou práticas de governança, equilíbrio fiscal e transparência na administração esportiva, além de impulsionar a profissionalização do setor.

Segundo Romário, a audiência pretende reconhecer os avanços promovidos pela legislação e debater seus desafios atuais. O senador ressaltou que o encontro deve reunir autoridades, especialistas, representantes de órgãos públicos e dirigentes de clubes para discutir a evolução e as perspectivas do futebol nacional.

"Trata-se, portanto, de uma iniciativa que valoriza a memória legislativa, fortalece o papel institucional do Parlamento e reafirma o compromisso com a boa governança e o desenvolvimento sustentável do esporte brasileiro", explica o autor da proposta.

Entre os convidados ,sugeridos pelo senador, estão o ministro do Esporte, André Fufuca; o ex-deputado federal Otávio Leite, relator da Medida Provisória que deu origem ao Profut; o presidente da Autoridade Pública de Governança do Futebol (APFUT), Washington Coração Valente; o ex-presidente da entidade Luiz Mello; o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas; além de representantes do Tribunal de Contas da União, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Roberta Simões Nascimento e Mateus Fernandes Vilela Lima - Foto: Gilmar Ferreira e Rodrigo Viana/Senado Federa Advogados do Senado lançam livros sobre direito parlamentar e aluguel
Aída é considerada uma das pioneiras do atletismo brasileiro e referência na valorização da mulher - Foto: Arquivo Nacional CEsp homenageia ex-atleta olímpica Aída dos Santos Menezes na quarta
A criação desse grupo foi solicitada pela senadora Dra. Eudócia - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Subcomissão do Senado sobre câncer será instalada na quarta-feira
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h08
23°
Tempo limpo Máxima: 29° - Mínima: 18°
23°

Sensação

2.75 km/h

Vento

58%

Umidade

Rádio Municipal
Raffaelli
Fitness
Seco
Unimed
Meganet
Mercado do povo
Sicredi
Tarzan
Agro Niederle
Seu Manoel
Lazzaretti
Império
Sala
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
APPATA
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado do povo
Fitness
Tarzan
Meganet
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
APPATA
Sicredi
Ipiranga
Sala
Império
Mercado Balestrin
Sicoob
Ponto Grill
Sicoob
Agro Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
Unimed
F&J Santos
Municípios
Miraguaí - RS
Município é premiado com selo Ouro pelo avanço na vacinação
Barra do Guarita - RS
Fiscalização apreende 1 tonelada de produtos impróprios para consumo em Barra do Guarita
Rádio Municipal
APPATA
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sala
Mercado do povo
Lazzaretti
Tarzan
Império
Seco
Unimed
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
Mecânica Jaime
Fitness
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 32 minutos Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
Há 32 minutos BB tomará providências judiciais após ataques bolsonaristas
Há 1 hora Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
Há 2 horas Comissão aprova proposta para jovem acolhido ser beneficiado em programas sociais
Há 2 horas Comissão aprova uso de cores para diferenciar medicamentos sob prescrição
Unimed
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Meganet
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Império
Ipiranga
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sala
Raffaelli
Sicredi
Tarzan
Fitness
APPATA
Seco
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 6 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 3 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 21 horas PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
5
Há 1 dia Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
Seu Manoel
Raffaelli
Agro Niederle
APPATA
Unimed
Fitness
Tarzan
Sicredi
Império
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Seco
Sala
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ipiranga
Ipiranga
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Ipiranga
Sicredi
Mercado do povo
F&J Santos
Ponto Grill
Sala
Unimed
Império
Tarzan
APPATA
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Fitness
Seu Manoel
Raffaelli
Seco
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicoob
Meganet
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados