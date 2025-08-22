WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
F&J Santos
Seco
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Rádio Municipal
Império
Tarzan
Unimed
Fitness
APPATA
Seu Manoel
Raffaelli
Ipiranga
Sicredi
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sala
Mercado do povo
Sicoob
Folha Popular
Niederle
Mecânica Jaime
Câmara

Comissão aprova projeto que regulamenta atuação de informantes policiais

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

22/08/2025 18h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1252/25, do deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA), que regulamenta a atuação do informante policial, aquele que colabora com órgãos de segurança no repasse de informações.

O projeto define o informante ou colaborador como o particular que repassa informações a órgãos de investigação ou inteligência para auxiliar na elucidação de crimes, especialmente os ligados à criminalidade organizada. Abrange operações encobertas de curto a longo prazo, bem como a coleta sistemática de dados.

A proposta também prevê maior proteção para informantes e policiais que atuem em conjunto. Pelo texto, o policial terá o direito de manter o sigilo da identidade do colaborador, salvo se este autorizar a divulgação ou optar por testemunhar.

As regras serão incluídas na Lei 13.608/18 , que regula os serviços de denúncia anônima e recompensas.

Prática internacional
 O relator, deputado Sanderson (PL-RS), defendeu a aprovação da proposta. Segundo ele, o PL 1252/25 supre uma lacuna legal e aproxima o Brasil de países como Estados Unidos, Alemanha e Portugal, onde a utilização de informantes já é regulamentada.

“Essa lacuna tem gerado insegurança jurídica tanto para os informantes quanto para os policiais que os operam, desestimulando o uso da ferramenta e comprometendo a eficácia de investigações sensíveis”, disse.

Próximos passos
 O projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), em caráter conclusivo. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova proposta para jovem acolhido ser beneficiado em programas sociais
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova uso de cores para diferenciar medicamentos sob prescrição
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que tipifica como crime causar sofrimento a pessoa em razão de sua deficiência
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h08
23°
Tempo limpo Máxima: 29° - Mínima: 18°
23°

Sensação

2.75 km/h

Vento

58%

Umidade

Unimed
Sala
Ipiranga
Lazzaretti
Fitness
Império
Sicoob
Seu Manoel
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Agro Niederle
APPATA
Mercado do povo
Tarzan
Seco
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Império
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Tarzan
Unimed
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Ipiranga
Mercado do povo
Meganet
Fitness
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
Municípios
Miraguaí - RS
Município é premiado com selo Ouro pelo avanço na vacinação
Barra do Guarita - RS
Fiscalização apreende 1 tonelada de produtos impróprios para consumo em Barra do Guarita
Meganet
Mercado do povo
Fitness
Seco
Mecânica Jaime
APPATA
Sala
Agro Niederle
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Raffaelli
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
F&J Santos
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 32 minutos Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
Há 32 minutos BB tomará providências judiciais após ataques bolsonaristas
Há 1 hora Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
Há 2 horas Comissão aprova proposta para jovem acolhido ser beneficiado em programas sociais
Há 2 horas Comissão aprova uso de cores para diferenciar medicamentos sob prescrição
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicredi
Sicoob
Agro Niederle
Meganet
Sala
Ponto Grill
Unimed
Raffaelli
Seu Manoel
Império
Rádio Municipal
Fitness
APPATA
Seco
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado do povo
Tarzan
Mais lidas
1
Há 6 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 3 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 21 horas PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
5
Há 1 dia Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ipiranga
APPATA
Agro Niederle
Ponto Grill
Lazzaretti
Fitness
Seco
Sicoob
Tarzan
Império
Unimed
Mercado Balestrin
Sicredi
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
F&J Santos
Sala
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sala
Sicredi
Mercado Balestrin
Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
Sicoob
Lazzaretti
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Seu Manoel
Fitness
Meganet
Raffaelli
Seco
Agro Niederle
Ipiranga
Império
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados