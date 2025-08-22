WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Seu Manoel
Unimed
APPATA
Meganet
Niederle
Império
Rádio Municipal
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ipiranga
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicredi
Raffaelli
Ponto Grill
Tarzan
Mercado do povo
Lazzaretti
Sala
Sicoob
Câmara

Comissão aprova projeto que condiciona desapropriação para reforma agrária à existência de infraestrutura mínima

Assentamentos devem possuir pelo menos energia elétrica, água, saneamento básico e coleta de lixo

22/08/2025 19h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4564/24 , que condiciona novas desapropriações pelo programa de reforma agrária à existência de uma infraestrutura mínima nos assentamentos, conforme definido em regulamento do governo federal. A regra vale a partir de 2026.

O texto, do deputado José Medeiros (PL-MT), detalha como infraestrutura mínima, pelo menos: energia elétrica, água, saneamento básico e coleta de lixo. A proposta regulamenta a Lei da Reforma Agrária .

Pelo projeto, o governo federal deverá disponibilizar na internet uma lista da infraestrutura dos assentamentos e a porcentagem das unidades beneficiadas pelos serviços.

Segundo o relator, deputado Thiago Flores (Republicanos-RO), muitas vezes, os gestores se preocupam mais em desapropriar novas áreas do que em fazer com que os assentamentos já existentes se tornem devidamente produtivos. "Enquanto isso, milhares de assentados vivem em condições indignas, em áreas sem qualquer infraestrutura e, até mesmo, em barracos de lonas.

Flores afirmou que a medida irá racionalizar o programa nacional de reforma agrária.

O relator incluiu mudança para garantir o fornecimento de serviços essenciais, como água e luz, aos assentamentos, mesmo em caso de controversa judicial sobre a propriedade da área rural. "Eventual decisão judicial será cumprida a seu tempo, não cabendo aos trabalhadores rurais suportarem a mora do Judiciário e arcarem com eventual equívoco do Executivo ao criar o assentamento em área que não lhe pertencia", disse Flores.

Próximas etapas
A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova proposta para jovem acolhido ser beneficiado em programas sociais
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova uso de cores para diferenciar medicamentos sob prescrição
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que tipifica como crime causar sofrimento a pessoa em razão de sua deficiência
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h08
23°
Tempo limpo Máxima: 29° - Mínima: 18°
23°

Sensação

2.75 km/h

Vento

58%

Umidade

Ponto Grill
Unimed
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Raffaelli
Seco
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
APPATA
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Fitness
Sicredi
F&J Santos
Sala
Agro Niederle
Tarzan
Império
Hospital Santo Antonio
Meganet
Rádio Municipal
Meganet
Mercado Balestrin
Raffaelli
Lazzaretti
Sala
Ponto Grill
Ipiranga
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
Tarzan
Império
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
F&J Santos
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Sicoob
Municípios
Miraguaí - RS
Município é premiado com selo Ouro pelo avanço na vacinação
Barra do Guarita - RS
Fiscalização apreende 1 tonelada de produtos impróprios para consumo em Barra do Guarita
Mercado do povo
Meganet
Seco
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Unimed
Ponto Grill
Seu Manoel
Agro Niederle
Sicredi
F&J Santos
Ipiranga
Império
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sala
Fitness
Raffaelli
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 33 minutos Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
Há 33 minutos BB tomará providências judiciais após ataques bolsonaristas
Há 1 hora Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
Há 2 horas Comissão aprova proposta para jovem acolhido ser beneficiado em programas sociais
Há 2 horas Comissão aprova uso de cores para diferenciar medicamentos sob prescrição
Mercado do povo
Império
Raffaelli
Unimed
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sala
Seco
Sicoob
Fitness
Agro Niederle
F&J Santos
APPATA
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Mais lidas
1
Há 6 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 3 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 21 horas PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
5
Há 1 dia Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
Seco
Ponto Grill
Sala
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Império
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
F&J Santos
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
Fitness
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
Meganet
Fitness
Sicredi
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Tarzan
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
APPATA
Império
Sicoob
Ponto Grill
Mercado do povo
Sala
Unimed
Seco
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Seu Manoel
Raffaelli
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados