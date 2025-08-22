WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
Império
Sicoob
Mercado do povo
Seco
APPATA
Mecânica Jaime
Sala
F&J Santos
Ipiranga
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Niederle
Ponto Grill
Meganet
Seu Manoel
Rádio Municipal
Raffaelli
Unimed
Tarzan
Justiça

Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo

Ministro disse que "Judiciário vassalo" não é independente

22/08/2025 19h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta sexta-feira (22) que o Brasil tem um “histórico de golpismo”. Relator das ações penais sobre a trama golpista ocorrida no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Moraes participou um evento com empresários no Rio de Janeiro.

Durante a palestra, o ministro fez um histórico sobre a redemocratização do país desde a promulgação da Constituição de 1988 e disse que, apesar do histórico de golpes de Estado no Brasil, o Poder Judiciário se mantém independente.

Na avaliação dele, estabilidade democrática não significa tranquilidade, mas contar com os mecanismos constitucionais para garantir a normalidade democrática.

“Apesar de todos os ataques, nós mantivemos o Poder Judiciário independente no Brasil, um Poder Judiciário independente e respeitado. O respeito se dá pela independência. Judiciário vassalo, covarde, que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é independente”, afirmou.

Moraes também disse que a “impunidade, a omissão e covardia” nunca deram certo em nenhum país do mundo.

“O Judiciário é independente e corajoso. Ataques podem continuar de dentro ou de fora. Juiz que não a resiste a pressão, que mude de profissão, faça outra coisa na vida. O Judiciário cresce na pressão”, completou.

Moraes é o relator de diversas investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, entre elas, a ação penal do núcleo 1 da trama golpista, que será julgada pelo Supremo a partir do dia 2 de setembro .

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O ministro também é alvo de aliados de Bolsonaro, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs sanções pessoais a ministros do STF, além de tarifas de 50% para produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano.

Lei Magnitsky

No mês passado, os Estados Unidos anunciaram sanções financeiras contra o ministro, com base Lei Magnitsky, norma norte-americana que prevê a aplicação de restrições para quem é considerado violador de direitos humanos.

A lei prevê o bloqueio de contas bancárias, ativos e aplicações financeiras nos Estados Unidos, a proibição de transações com empresas americanas que estão no Brasil, além do impedimento de entrada no país.

Apesar das sanções, a medida teve impacto reduzido. Moraes não tem bens nem contas em bancos sediados naquele país. O ministro também não tem o costume de viajar para os Estados Unidos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/ EBC Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
© Lula Marques/Agência Brasil Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Dino diz que STF não pode ceder a coações, chantagens e ameaças
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h08
23°
Tempo limpo Máxima: 29° - Mínima: 18°
23°

Sensação

2.75 km/h

Vento

58%

Umidade

APPATA
Mercado do povo
Sala
Ponto Grill
Rádio Municipal
Seco
Mercado Balestrin
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Fitness
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicredi
Ipiranga
Meganet
Seu Manoel
F&J Santos
Tarzan
Império
Sicoob
Sicredi
F&J Santos
Meganet
Agro Niederle
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Sicoob
APPATA
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Raffaelli
Império
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ipiranga
Tarzan
Unimed
Hospital Santo Antonio
Municípios
Miraguaí - RS
Município é premiado com selo Ouro pelo avanço na vacinação
Barra do Guarita - RS
Fiscalização apreende 1 tonelada de produtos impróprios para consumo em Barra do Guarita
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Meganet
F&J Santos
Seco
Fitness
Unimed
Império
Rádio Municipal
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Agro Niederle
APPATA
Raffaelli
Ipiranga
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 33 minutos Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
Há 33 minutos BB tomará providências judiciais após ataques bolsonaristas
Há 1 hora Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
Há 2 horas Comissão aprova proposta para jovem acolhido ser beneficiado em programas sociais
Há 2 horas Comissão aprova uso de cores para diferenciar medicamentos sob prescrição
Raffaelli
Ponto Grill
Seco
Mercado Balestrin
Unimed
Meganet
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicredi
Seu Manoel
Sicoob
Sala
Mercado do povo
Império
Fitness
F&J Santos
APPATA
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Tarzan
Ipiranga
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 6 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 3 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 21 horas PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
5
Há 1 dia Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
Mercado Balestrin
APPATA
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seu Manoel
Sala
Ipiranga
Seco
Raffaelli
Fitness
F&J Santos
Unimed
Império
Ponto Grill
Ipiranga
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Meganet
Ipiranga
Fitness
Tarzan
Ponto Grill
Unimed
Agro Niederle
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seco
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sala
Império
Seu Manoel
F&J Santos
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados