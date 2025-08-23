WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Sala
Raffaelli
Rádio Municipal
Seco
Fitness
Niederle
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
Lazzaretti
Meganet
Mecânica Jaime
Seu Manoel
APPATA
F&J Santos
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicoob
Império
Mercado do povo
Unimed
Justiça

Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça

"Juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo", disse

23/08/2025 00h14
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Carlos Moura/SCO/STF
© Carlos Moura/SCO/STF

O ministro André Mendonça , do Supremo Tribunal Federal (STF) , criticou nesta sexta-feira (22) o que chamou de ativismo da Justiça brasileira .

Mendonça disse que o Estado Democrático de Direito demanda que o Judiciário pratique a autocontenção em suas decisões . Na avaliação do ministro, a vontade dos intérpretes da lei não deve prevalecer.

“O Judiciário não pode ser o fator de inovação e criação legislativa. O Estado de Direito impõe à autocontenção, que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o Judiciário tem a prevalência sobre os demais Poderes”, afirmou.

O ministro participou na manhã desta sexta-feira (22) de um evento com empresários no Rio de Janeiro.

A declaração ocorre dois dias após a Polícia Federal (PF) indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito , dentro das investigações sobre medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo. Mendonça foi indicado por Bolsonaro para integrar a Corte.

Sobre a atuação de juízes, Mendonça disse que os magistrados devem ser reconhecidos pelo “respeito, não pelo medo” .

“Nós todos precisamos fazer um compromisso público de que o bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Que suas decisões gerem paz social, e não caos, incerteza e insegurança”, completou.

Moraes

No período da tarde, o ministro Alexandre de Moraes participou do mesmo evento e disse que o Brasil tem um “histórico de golpismo” .

Para Moraes, o respeito ao Judiciário se dá pela independência.

“Apesar de todos os ataques, nós mantivemos o Poder Judiciário independente no Brasil, um Poder Judiciário independente e respeitado. O respeito se dá pela independência. Judiciário vassalo, covarde, que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é independente”, afirmou, sem citar Mendonça ou demais ministros.

Moraes é o relator da ação sobre tentativa de golpe de Estado, em que Bolsonaro será julgado, e tem sido alvo de sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aliado de Bolsonaro. Moraes teve o visto revogado e foi alvo da Lei Magnitsky.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/ EBC Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
© Lula Marques/Agência Brasil Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 01h08
20°
Parcialmente nublado Máxima: 21° - Mínima:
20°

Sensação

0.77 km/h

Vento

62%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Império
Meganet
Agro Niederle
Mercado do povo
F&J Santos
Seco
Unimed
Tarzan
APPATA
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicredi
Raffaelli
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Sala
Ponto Grill
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
Rádio Municipal
Meganet
Sala
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
Mercado do povo
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicredi
Lazzaretti
F&J Santos
Mecânica Jaime
APPATA
Fitness
Unimed
Agro Niederle
Império
Municípios
Miraguaí - RS
Município é premiado com selo Ouro pelo avanço na vacinação
Barra do Guarita - RS
Fiscalização apreende 1 tonelada de produtos impróprios para consumo em Barra do Guarita
Tarzan
Unimed
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicredi
Mercado do povo
F&J Santos
Fitness
Sicoob
APPATA
Sala
Agro Niederle
Lazzaretti
Ipiranga
Raffaelli
Ponto Grill
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Império
Meganet
Seco
Últimas notícias
Há 1 hora Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
Há 4 horas Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
Há 4 horas BB tomará providências judiciais após ataques bolsonaristas
Há 5 horas Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
Há 6 horas Comissão aprova proposta para jovem acolhido ser beneficiado em programas sociais
Império
Sicoob
Ponto Grill
Seco
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado Balestrin
Tarzan
Raffaelli
Sala
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Unimed
APPATA
Meganet
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
Fitness
Lazzaretti
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 6 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 3 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 4 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 1 dia PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
5
Há 1 dia Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
Seu Manoel
Agro Niederle
Unimed
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicredi
Sala
Ipiranga
Sicoob
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
APPATA
Seco
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Império
Tarzan
Meganet
Unimed
Meganet
Lazzaretti
Seco
APPATA
Mercado do povo
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ipiranga
Raffaelli
Rádio Municipal
Império
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Fitness
Sala
Seu Manoel
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados