Educação

Governo anuncia nova escola técnica que vai formar profissionais para o audiovisual no RS

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), em parceria com a Secretaria da Cultura (Sedac), anunciou oficialmente a criação d...

23/08/2025 13h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Anúncio da nova Escola Técnica de Audiovisual ocorreu no Festival de Cinema de Gramado -Foto: Flavio Cunha/Seducrs
Anúncio da nova Escola Técnica de Audiovisual ocorreu no Festival de Cinema de Gramado -Foto: Flavio Cunha/Seducrs

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), em parceria com a Secretaria da Cultura (Sedac), anunciou oficialmente a criação da primeira Escola Técnica Pública Estadual de Audiovisual e Economia Criativa do Rio Grande do Sul. O anúncio ocorreu na sexta-feira (22/8), durante o 53º Festival de Cinema de Gramado, no Palácio dos Festivais, com a presença da secretária da Educação, Raquel Teixeira, e do secretário-adjunto da Cultura, Fabiam Thomas.


A escola será instalada no prédio da antiga Escola Professora Maria Thereza, em Porto Alegre. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. A iniciativa surge a partir de análises que apontaram a falta de formação técnica voltada às demandas do setor audiovisual no Estado, especialmente na capital, onde o setor criativo ganha cada vez mais relevância econômica e social.

Criação da escola é fruto de esforço coletivo

Durante o anúncio, a secretária Raquel Teixeira destacou que a criação da escola é fruto de um amplo esforço coletivo. “Transformamos uma antiga escola estadual em um espaço técnico voltado ao audiovisual e à economia criativa. Esse projeto nasce de muito diálogo com instituições parceiras e com o setor cultural, e vai abrir novas oportunidades de formação e inovação para a juventude gaúcha”, afirmou.

A estruturação do projeto conta com a colaboração de instituições parceiras, entre elas o Instituto Estadual de Cinema (IECINE), a Fundacine, a Unesco, a Unisinos e a Fundação Itaú, além de consultorias de Marta Porto e Aletéia Selonk. O grupo contribuiu com estudos técnicos e na construção das matrizes curriculares, em diálogo direto com o setor produtivo.

A Unesco deve publicar em breve o edital para a contratação do projeto arquitetônico da escola, que será instalada no bairro Mont’Serrat, em Porto Alegre. A proposta é oferecer uma infraestrutura moderna, preservando a memória do prédio histórico e, ao mesmo tempo, abrindo-se para o futuro e a inovação.

Conquista da cultura e da edução do Estado

Para o secretário adjunto da Cultura, Fabiam Thomas, o anúncio simboliza a realização de um grande sonho. “Esta é uma conquista que inaugura um novo capítulo para a cultura e a educação do nosso Estado. Todo o esforço envolvido foi pensado para fortalecer a comunidade gaúcha, valorizando o cinema, a arte e a economia criativa como motores de futuro”, declarou.

O anúncio, feito no maior festival de cinema do Estado, reforça o simbolismo da iniciativa e marca o início de um diálogo ampliado com artistas, estudantes, lideranças e profissionais da cultura, que serão convidados a integrar o plano de ocupação da escola.

Texto: Mariana Gomes/ Ascom Seduc
Edição: Secom

