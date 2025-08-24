WhatsApp

Três Passos

3ª Rústica do 7° BPM celebra 59 anos da Brigada Militar em Três Passos

Esportes

24/08/2025 19h46
Por: Júlio Santos
Foto: Efetivo 7°BPM
Foto: Efetivo 7°BPM

Na manhã deste domingo (24/08), a Brigada Militar promoveu a 3ª edição da Rústica do 7º Batalhão de Polícia Militar (7° BPM), em Três Passos, como parte das comemorações pelo 59° aniversário da unidade. O evento foi realizado na sede do batalhão e reuniu cerca de 150 atletas.

Os participantes percorreram distâncias de 1,5 km (corrida/caminhada) e 5 km (corrida). Os primeiros colocados foram premiados com troféus e medalhas, enquanto todos os inscritos receberam medalhas de participação. A maior equipe também foi homenageada com um troféu.

O Comando do 7° BPM agradeceu aos apoiadores e atletas pela participação e parabenizou o efetivo envolvido na organização, destacando a importância da integração entre a Brigada Militar e a comunidade.

O evento contou com apoio de empresas e instituições locais, entre elas Sicredi, Lojas Becker, Predileta Móveis Planejados, Ativa Seguros, Super Colono, Advocacia Woyciekosky e Andrighetto, Valentina Kids, Puro Estilo, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros Militar e MX Runner – Três Passos.

Comunicação Social 7°BPM

