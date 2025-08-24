Concurso de Vinhos Artesanais celebra tradição e destaca produtores locais

A comunidade de Daltro Filho recebeu, na noite de sábado (23), o 5º Concurso Municipal de Vinhos Artesanais de Tenente Portela, evento que reuniu cerca de 300 pessoas no ginásio local. Realizado de forma itinerante, o concurso valoriza, a cada edição, a produção artesanal de diferentes comunidades do município e integrou a programação oficial de aniversário dos 70 anos de Tenente Portela.

A programação contou com jantar e baile, além da cerimônia de premiação, que teve a presença do prefeito Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer, secretários municipais, representantes da Emater/RS-Ascar, autoridades e comunidade.

Vencedores do concurso:

Categoria vinho branco e rosé

1º lugar – Ângelo Brum

2º lugar – Diego Blaneck

3º lugar – Deonildo Brum

Categoria vinho tinto

1º lugar – Evandro Danete

2º lugar – Deonildo Brum

3º lugar – Paulo A. Bresolim

Promovido pela comunidade anfitriã, com apoio da Prefeitura de Tenente Portela e da Emater/RS-Ascar, o concurso se consolida como um importante espaço de valorização da cultura vitivinícola local, incentivando a produção artesanal e fortalecendo a tradição do município.