WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sala
Lazzaretti
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado do povo
Raffaelli
Sicredi
Meganet
Mecânica Jaime
Fitness
Império
Seco
Sicoob
Niederle
Ipiranga
Unimed
Ponto Grill
Folha Popular
APPATA
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Tenente Portela

Nota Cidadã premia contribuintes e incentiva emissão de notas fiscais

Administração

25/08/2025 09h40
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Prefeitura de Tenente Portela realizou, no dia 24 de junho de 2025, o sorteio do Programa Nota Cidadã referente ao primeiro semestre do ano. A seleção ocorreu de forma online, por meio do sistema VISAM.

Três contribuintes foram contemplados, recebendo ao todo R$ 3 mil em prêmios:

  • 1º Prêmio – R$ 1.500,00: Dari Fuck
  • 2º Prêmio – R$ 1.000,00: Diones Palinski
  • 3º Prêmio – R$ 500,00: Cleusa Sirlei Kruger

Os ganhadores devem retirar seus prêmios no Setor de Produtor Rural da Prefeitura, apresentando documento de identificação.

O Programa Nota Cidadã tem como objetivo incentivar a emissão da Nota Fiscal de Produtor (NFP) e conscientizar a população sobre a importância do documento. Além de premiar os cidadãos, a iniciativa contribui para o fortalecimento da economia local, amplia o retorno do ICMS e aumenta a arrecadação municipal, possibilitando mais investimentos em benefício da comunidade.

Participaram do sorteio as Notas Fiscais de venda emitidas em blocos de produtor por contribuintes com Inscrição Estadual em Tenente Portela, incluindo vendas para consumidores finais e transações com produtores de outros municípios. A geração das cautelas foi feita eletronicamente pelo sistema SAFE.

Foram consideradas no sorteio as notas emitidas entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2025. A Administração Municipal parabeniza os contemplados e reforça a importância da adesão da comunidade nas próximas etapas do programa, fortalecendo a economia local e o desenvolvimento do município.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil Falha em trem da CPTM lota estações em São Paulo nesta segunda
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 35 milhões
© Rovena Rosa/Agência Brasil Municípios reclamam de apoio técnico para universalizar o saneamento
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h07
10°
Tempo nublado Máxima: 11° - Mínima:

Sensação

1.49 km/h

Vento

72%

Umidade

Lazzaretti
Raffaelli
Sala
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Tarzan
Império
Meganet
F&J Santos
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ponto Grill
APPATA
Sicredi
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
Seco
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ipiranga
Sala
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicoob
Meganet
Seu Manoel
Tarzan
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Fitness
APPATA
Sicredi
Unimed
F&J Santos
Império
Raffaelli
Municípios
Miraguaí - RS
Comerciantes de Miraguaí temem aumento da criminalidade após dois crimes em 24 horas
Barra do Guarita - RS
Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Raffaelli
Sicredi
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seco
Lazzaretti
Meganet
Mercado do povo
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sala
Império
Fitness
Ponto Grill
Ipiranga
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 12 minutos CPMI vota convocações de ex-ministros e ex-presidentes do INSS
Há 12 minutos CE analisa mais verbas para escolas com atividades em dias não-letivos
Há 12 minutos Plano Nacional de Educação tem a décima audiência pública na CE
Há 12 minutos Falha em trem da CPTM lota estações em São Paulo nesta segunda
Há 49 minutos Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,86%
Tarzan
APPATA
Unimed
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado do povo
Fitness
Sala
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
F&J Santos
Seco
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Meganet
Ipiranga
Raffaelli
Agro Niederle
Império
Sicoob
Sicredi
Mais lidas
1
Há 3 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 4 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
5
Há 3 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
Meganet
Rádio Municipal
Fitness
Unimed
Agro Niederle
Império
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Tarzan
APPATA
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
Sicoob
Ipiranga
Seco
Mecânica Jaime
Sicredi
Agro Niederle
Seco
Sicoob
Ponto Grill
Rádio Municipal
Raffaelli
APPATA
Mercado Balestrin
Império
Meganet
Hospital Santo Antonio
Unimed
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
Sala
Mercado do povo
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados