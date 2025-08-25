Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas

Na manhã de sexta-feira, 22, foi realizada na Prefeitura Municipal, uma reunião para tratar sobre a execução do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), que será desenvolvido nas escolas do município.

O encontro contou com a presença de representantes da Administração Municipal, da Brigada Militar e da área da Educação, reforçando a parceria entre poder público, comunidade escolar e forças de segurança.

O PROERD é aplicado pela Brigada Militar a alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, com o objetivo de prevenir o uso de drogas e a prática de violência entre crianças e adolescentes, além de promover valores de cidadania, respeito e convivência saudável.

A Administração Municipal agradeceu a parceria da Brigada Militar e reafirmou o compromisso com a educação e o futuro das crianças e jovens do município.