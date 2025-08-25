WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Tarzan
Fitness
Sala
Meganet
Seco
Unimed
Ipiranga
APPATA
Rádio Municipal
Sicoob
Lazzaretti
Niederle
Mercado Balestrin
Folha Popular
Império
Mecânica Jaime
F&J Santos
Seu Manoel
Raffaelli
Sicredi
Ponto Grill
Barra do Guarita

Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas

Educação

25/08/2025 09h43
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na manhã de sexta-feira, 22, foi realizada na Prefeitura Municipal, uma reunião para tratar sobre a execução do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), que será desenvolvido nas escolas do município.

O encontro contou com a presença de representantes da Administração Municipal, da Brigada Militar e da área da Educação, reforçando a parceria entre poder público, comunidade escolar e forças de segurança.

O PROERD é aplicado pela Brigada Militar a alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, com o objetivo de prevenir o uso de drogas e a prática de violência entre crianças e adolescentes, além de promover valores de cidadania, respeito e convivência saudável.

A Administração Municipal agradeceu a parceria da Brigada Militar e reafirmou o compromisso com a educação e o futuro das crianças e jovens do município.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil País precisa dar prioridade política à alfabetização, diz especialista
Anúncio da nova Escola Técnica de Audiovisual ocorreu no Festival de Cinema de Gramado -Foto: Flavio Cunha/Seducrs Governo anuncia nova escola técnica que vai formar profissionais para o audiovisual no RS
Autoridades e convidados compareceram para a inauguração do busto do professor, poeta e militante Oliveira Silveira -Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc Colégio Estadual Cândido Godói homenageia Oliveira Silveira, criador do Dia da Consciência Negra, com busto e biblioteca
Barra do GuaritaBarra do Guarita - RS Barra do Guarita
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h07
10°
Tempo nublado Máxima: 11° - Mínima:

Sensação

1.49 km/h

Vento

72%

Umidade

Fitness
Ipiranga
F&J Santos
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Sala
Mercado do povo
Império
Ponto Grill
Agro Niederle
Raffaelli
Sicoob
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seco
Seu Manoel
Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ipiranga
Raffaelli
Unimed
Meganet
Fitness
Sicoob
Sala
Império
Seu Manoel
Sicredi
APPATA
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Lazzaretti
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Municípios
Miraguaí - RS
Comerciantes de Miraguaí temem aumento da criminalidade após dois crimes em 24 horas
Barra do Guarita - RS
Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Rádio Municipal
Sicredi
Ipiranga
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mecânica Jaime
Império
APPATA
Agro Niederle
Lazzaretti
Seco
Mercado do povo
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seu Manoel
Ponto Grill
Tarzan
Sicoob
Unimed
Raffaelli
Últimas notícias
Há 12 minutos CPMI vota convocações de ex-ministros e ex-presidentes do INSS
Há 12 minutos CE analisa mais verbas para escolas com atividades em dias não-letivos
Há 12 minutos Plano Nacional de Educação tem a décima audiência pública na CE
Há 12 minutos Falha em trem da CPTM lota estações em São Paulo nesta segunda
Há 49 minutos Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,86%
Agro Niederle
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado do povo
F&J Santos
APPATA
Sicredi
Fitness
Rádio Municipal
Sala
Tarzan
Lazzaretti
Seco
Meganet
Império
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 3 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 4 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
5
Há 3 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
Raffaelli
APPATA
Império
Tarzan
Sicredi
Ipiranga
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Agro Niederle
Lazzaretti
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
F&J Santos
Seco
Unimed
Meganet
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sala
Lazzaretti
Tarzan
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Meganet
Raffaelli
Unimed
Sala
Sicredi
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Fitness
APPATA
Ponto Grill
Império
Seu Manoel
F&J Santos
Sicoob
Seco
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados