Região

Sicredi é reconhecido como uma das Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina pelo GPTW LATAM 2025

Instituição financeira cooperativa se destaca pelo seu compromisso com um ambiente de trabalho saudável e inspirador

25/08/2025 09h54Atualizado há 2 horas
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença nacional e mais de 9 milhões de associados, acaba de conquistar um importante reconhecimento internacional: foi eleito uma das 25 Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina em 2025, segundo o ranking GPTW LATAM (Great Place To Work®). A premiação, considerada uma das mais relevantes do mundo corporativo, reforça a excelência da cultura organizacional do Sicredi e seu compromisso com o bem-estar dos colaboradores.

 Essa conquista marca a estreia da instituição na versão latino-americana da premiação, consolidando o destaque já obtido no GPTW Brasil 2024, quando o Sicredi ficou em primeiro lugar no ranking como a Melhor Empresa para Trabalhar na categoria Empresas Gigantes, com ênfase no pilar de Saúde Emocional.

 A cerimônia de premiação foi realizada na noite desta quinta-feira (21), em Buenos Aires, na Argentina, reunindo organizações de toda a América Latina nas categorias Grande, Pequeno e Médio porte, e Multinacional. Ao todo, 200 empresas de mais de 30 países participaram desta edição do GPTW LATAM, incluindo Brasil, México, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, entre outras nações da América Latina e Caribe.

 A diretora executiva de Pessoas e Cultura do Sicredi, Daniele Schmidt, juntamente com os gerentes de Pessoas e Cultura das centrais, esteve presente na cerimônia representando as mais de 48 mil pessoas colaboradoras da instituição. Ela destacou que o reconhecimento vai além de uma conquista institucional: é uma reafirmação dos valores que norteiam a cultura cooperativa.

 “Ser reconhecido como uma das melhores empresas para trabalhar na América Latina é mais do que uma validação externa, é o reflexo direto do nosso propósito e valores, a nossa identidade viva em cada atitude e decisão. Esse resultado reforça nosso compromisso com a construção de um ambiente em que as pessoas se sintam acolhidas, engajadas e conectadas ao propósito. A expressiva adesão à pesquisa anual do GPTW nos oferece uma base sólida para promover melhorias contínuas na experiência da pessoa colaboradora, sempre com foco em bem-estar, desenvolvimento e entrega de valor à sociedade e aos nossos associados”, destacou Daniele.

 Certificação

Na segunda-feira (18), o Sicredi recebeu pelo quinto ano consecutivo, a certificação que reconhece a instituição como um excelente lugar para trabalhar no Brasil. Com uma taxa de adesão de 90% à pesquisa de clima organizacional, o Sicredi demonstra, mais uma vez, que colocar as pessoas no centro da estratégia é o caminho para construir um futuro sólido e sustentável. A atuação conjunta entre o Centro Administrativo Sicredi (CAS), as centrais e as cooperativas revelam um compromisso genuíno com o desenvolvimento humano. Essa sinergia tem gerado não apenas um ambiente de trabalho mais engajado, mas também resultados de negócio que refletem o poder da cooperação e da valorização das pessoas.

 O Ranking GPTW LATAM é realizado pela consultoria global Great Place to Work®, e em sua 22ª edição, a novidade foi o aumento do número de empresas vencedoras, que foi de 125 para 200.

 Sobre o Sicredi 

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.900 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras. 

 Site do Sicredi: Clique aqui   

Redes Sociais: Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube | TikTok            

