País

Conab negocia 109,2 mil toneladas de arroz em operações de Contrato de Opção de Venda

Entre quinta e sexta-feira (21 e 22), foram comercializados 4.044 contratos, o que representa 99,8% do total ofertado pela estatal

25/08/2025 10h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Conab
Foto: Sebastião José de Araújo / Embrapa
Em operações de Contrato de Opção de Venda (COV) de arroz, realizadas na quinta e sexta-feira (21 e 22), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) negociou cerca de 109,2 mil toneladas do grão, de um total de 110 mil toneladas. De acordo com balanço realizado pela Companhia, foram comercializados 4.044 contratos, o que representa 99,8% do total ofertado pela estatal. Caso os agricultores optem por vender o produto para o governo federal na data de vencimento dos contratos negociados, estima-se investir até R$ 181,1 milhões, entre compra e despesas operacionais.

“Esses papéis negociados garantem ao produtor vender, futuramente, o produto para o governo a preços pré-fixados e justos. É a mão amiga do governo federal garantindo a rentabilidade aos produtores nessa hora em que os preços no mercado privado não se apresentam favoráveis ao homem e à mulher do campo”, reforça o presidente da Companhia, Edegar Pretto.

Participaram das operações agricultores e cooperativas de arroz do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No estado gaúcho, 99% dos papéis ofertados foram negociados, o que representa 2.934 contratos, sendo que todos os contratos com vencimento em outubro foram comercializados. Em Santa Catarina, os produtores adquiriram 100% da oferta apresentada.

De acordo com os editais das operações, os contratos terão vencimento em 30 de setembro e 31 de outubro. Os valores de venda também estão estabelecidos conforme com os prazos de cada vencimento, acrescidos dos custos logísticos e financeiros da colheita até a entrega do produto.

A medida foi autorizada pelos ministérios da Fazenda (MF), da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) conforme a Portaria Interministerial nº 26, publicada no Diário Oficial da União. Ela assegura o apoio ao setor diante da queda no preço do arroz em um cenário de boa oferta do produto no mercado e da retomada das exportações asiáticas, que também reflete em uma ampliação da oferta do grão no mercado internacional.

Demais ações – Além dessa nova rodada de leilões da COV, a Companhia está autorizada a adquirir até 20 mil toneladas de arroz por meio da Aquisição do Governo Federal (AGF), ferramenta prevista na Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) que visa assegurar o preço mínimo aos agricultores. A aquisição foi autorizada pelo MDA.

Também como forma de apoio aos produtores de arroz no país, ainda no final do ano passado, o governo federal lançou uma primeira rodada de Contrato de Opção de Venda, de forma a dar sustentação à atividade. Ao todo foram firmados 3.396 contratos, com negociação de cerca de 91,7 mil toneladas de arroz.

