WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Folha Popular
Lazzaretti
Império
Fitness
Unimed
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado Balestrin
Meganet
Mercado do povo
F&J Santos
Sicoob
Niederle
Sala
Ipiranga
Tarzan
Sicredi
Economia

Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,86%

Estimativa para o PIB é 2,18% este ano

25/08/2025 10h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - considerado a inflação oficial do país - passou de 4,95% para 4,86% este ano. É a décima terceira redução seguida na estimativa, publicada no Boletim Focus desta segunda-feira (25), em Brasília.

A pesquisa é divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC) com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos.

Para 2026, a projeção da inflação também caiu, de 4,4% para 4,33%. Para 2027 e 2028, as previsões são de 3,97% e 3,8%, respectivamente.

Acima do teto

A estimativa para este ano está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. Definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior 4,5%.

Em julho, pressionada pela conta de energia mais cara, a inflação oficial divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fechou em 0,26% , sendo o segundo mês seguido de queda nos preços dos alimentos, o que ajudou a segurar o índice. No acumulado em 12 meses, o IPCA alcançou 5,23%, acima do teto da meta de até 4,5%.

Juros básicos

Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros - a Selic - definida em 15% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC . O recuo da inflação e o início da desaceleração da economia fizeram o colegiado interromper o ciclo de aumento de juros na última reunião, no mês passado, após sete altas seguidas na Selic.

Em comunicado, o Copom informou que a política comercial dos Estados Unidos aumentou as incertezas em relação aos preços. A autoridade monetária informou que, por enquanto, pretende manter os juros básicos, mas não descartou a possibilidade de voltar a elevar a Selic caso seja necessário.

A estimativa dos analistas é que a taxa básica encerre 2025 em 15% ao ano. Para o fim de 2026, a expectativa é que a Selic caia para 12,5% ao ano. Para 2027 e 2028, a previsão é que ela seja reduzida novamente para 10,5% ao ano e 10% ao ano, respectivamente.

Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Mas, além da Selic, os bancos consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas.

Assim, taxas mais altas também podem dificultar a expansão da economia. Quando a taxa Selic é reduzida a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação e estimulando a atividade econômica.

PIB e câmbio

A estimativa das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira este ano passou de 2,21% para 2,18% nesta edição do Boletim Focus. Para 2026, a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB, a soma dos bens e serviços produzidos no país) ficou em 1,86%. Para 2027 e 2028, o mercado financeiro estima expansão do PIB em 1,87% e 2%, respectivamente.

Puxada pela agropecuária no primeiro trimestre deste ano, a economia brasileira cresceu 1,4% .

Em 2024, o PIB fechou com alta de 3,4%. O resultado representa o quarto ano seguido de crescimento, sendo a maior expansão desde 2021, quando o PIB alcançou 4,8%.

A previsão da cotação do dólar está em R$ 5,59 para o fim deste ano. No fim de 2026, estima-se que a moeda norte-americana fique em R$ 5,64.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/Agência Brasil Haddad: 20 milhões de brasileiros não deveriam estar pagando IR
© Marcelo Camargo/Agência Brasil BB tomará providências judiciais após ataques bolsonaristas
© Tomaz Silva/Agência Brasil BNDES priorizará exportadores com perdas de mais de 5% do faturamento
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h07
10°
Tempo nublado Máxima: 11° - Mínima:

Sensação

1.49 km/h

Vento

72%

Umidade

Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Unimed
Tarzan
Fitness
Império
Sala
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
Sicredi
Seu Manoel
Sicoob
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Ipiranga
Agro Niederle
Seco
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
Agro Niederle
Raffaelli
Unimed
Mercado do povo
F&J Santos
Meganet
Sicoob
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sala
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ipiranga
Municípios
Miraguaí - RS
Comerciantes de Miraguaí temem aumento da criminalidade após dois crimes em 24 horas
Barra do Guarita - RS
Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Raffaelli
F&J Santos
Sala
Lazzaretti
Império
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Fitness
Meganet
Unimed
APPATA
Seu Manoel
Sicredi
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seco
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Ipiranga
Últimas notícias
Há 12 minutos CPMI vota convocações de ex-ministros e ex-presidentes do INSS
Há 12 minutos CE analisa mais verbas para escolas com atividades em dias não-letivos
Há 12 minutos Plano Nacional de Educação tem a décima audiência pública na CE
Há 12 minutos Falha em trem da CPTM lota estações em São Paulo nesta segunda
Há 50 minutos Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,86%
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Império
Meganet
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicredi
Seco
Unimed
F&J Santos
Sala
Ponto Grill
APPATA
Raffaelli
Lazzaretti
Agro Niederle
Seu Manoel
Tarzan
Fitness
Mais lidas
1
Há 3 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 4 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
5
Há 3 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
Agro Niederle
Ponto Grill
Império
Tarzan
Ipiranga
Meganet
APPATA
Unimed
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sala
Ipiranga
Lazzaretti
Seco
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mercado do povo
Sala
APPATA
Rádio Municipal
Ipiranga
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado Balestrin
Meganet
Seu Manoel
Seco
Tarzan
Mecânica Jaime
Império
Sicredi
Sicoob
Raffaelli
Lazzaretti
Ponto Grill
F&J Santos
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados