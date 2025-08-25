WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Niederle
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Rádio Municipal
Sala
Mercado do povo
Folha Popular
Raffaelli
APPATA
Lazzaretti
Seu Manoel
Seco
Império
Mercado Balestrin
Meganet
F&J Santos
Tarzan
Geral

Falha em trem da CPTM lota estações em São Paulo nesta segunda

Empresa diz que trabalha na normalização após problema na madrugada

25/08/2025 11h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou pela rede social , nesta segunda-feira (25), que a circulação de trens na linha 7 Rubi está em fase de normalização. A Linha 7-Rubi da CPTM compreende o trecho entre as estações Brás e Jundiaí.

De acordo com a empresa de transporte ferroviário, os técnicos de manutenção atuaram no veículo, que apresentou falha no truque (equipamento ferroviário que direciona e estabiliza o veículo) do último vagão na madrugada de hoje.

Após avaliação dos trilhos, a via foi liberada para circulação, porém, devido aos problemas técnicos, os trens da Linha 7 operam somente até a Estação Barra Funda, enquanto os da Linha 10 circulam até a Estação da Luz, no horário de pico .

“Como alternativa, os passageiros podem utilizar a 3-Vermelha do Metrô, além da Linha 11-Coral”, informa a nota da companhia que opera na região metropolitana de São Paulo

Pelas redes sociais, internautas publicaram vídeos e fotos de vagões lotados e plataformas intransitáveis, nesta segunda-feira, além de trens parados e passageiros atravessando os trilhos na estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM .

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Nota Cidadã premia contribuintes e incentiva emissão de notas fiscais
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 35 milhões
© Rovena Rosa/Agência Brasil Municípios reclamam de apoio técnico para universalizar o saneamento
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h07
10°
Tempo nublado Máxima: 11° - Mínima:

Sensação

1.49 km/h

Vento

72%

Umidade

Seco
Sicredi
Império
Mecânica Jaime
Lazzaretti
F&J Santos
Ipiranga
Seu Manoel
Sala
Fitness
APPATA
Unimed
Agro Niederle
Rádio Municipal
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
Meganet
Mercado do povo
Tarzan
Unimed
Sicoob
Sicoob
Ipiranga
APPATA
Meganet
Fitness
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Império
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicredi
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Raffaelli
F&J Santos
Municípios
Miraguaí - RS
Comerciantes de Miraguaí temem aumento da criminalidade após dois crimes em 24 horas
Barra do Guarita - RS
Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Mercado do povo
Lazzaretti
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sala
Meganet
F&J Santos
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
Seco
Império
Ponto Grill
Tarzan
Fitness
Raffaelli
Últimas notícias
Há 2 segundos CPMI vota convocações de ex-ministros e ex-presidentes do INSS
Há 5 segundos CE analisa mais verbas para escolas com atividades em dias não-letivos
Há 8 segundos Plano Nacional de Educação tem a décima audiência pública na CE
Há 11 segundos Falha em trem da CPTM lota estações em São Paulo nesta segunda
Há 38 minutos Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,86%
Sicoob
Seco
Meganet
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Ipiranga
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicredi
Fitness
Unimed
Raffaelli
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Império
Tarzan
Ponto Grill
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 3 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 4 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
5
Há 3 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
Raffaelli
Sicredi
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Lazzaretti
Seu Manoel
Império
Seco
F&J Santos
Unimed
Tarzan
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sala
Fitness
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
Sicoob
Ipiranga
Mercado do povo
Lazzaretti
Sala
Seco
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicoob
APPATA
Unimed
Seu Manoel
Império
Mercado Balestrin
Meganet
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicredi
F&J Santos
Mecânica Jaime
Tarzan
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados