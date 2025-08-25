WhatsApp

Senado Federal

CE analisa mais verbas para escolas com atividades em dias não-letivos

Conceder mais recursos a escolas que oferecem atividades em dias não-letivos é a ideia de um dos projetos de lei a serem analisados pela Comissão d...

25/08/2025 11h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Presidida por Teresa Leitão, a Comissão de Educação e Cultura tem reunião nesta terça (26) - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Presidida por Teresa Leitão, a Comissão de Educação e Cultura tem reunião nesta terça (26) - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Conceder mais recursos a escolas que oferecem atividades em dias não-letivos é a ideia de um dos projetos de lei a serem analisados pela Comissão de Educação e Cultura (CE) nesta terça-feira (26), a partir das 10h. O PL 1.278/2025 , do senador Wellington Fagundes (PL-MT), tem parecer favorável com emenda do senador Flávio Arns (PSB-PR). A matéria será votada em decisão final.

O projeto original altera a Lei 14.113, de 2020 , que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), para incluir, dentre as condicionalidades a serem cumpridas pelas redes de ensino para o recebimento dos recursos de mais recursos, a utilização do espaço e dos equipamentos escolares para atividades educativas, culturais, artísticas, esportivas e de lazer, em dias não letivos. Já o relator propõe alterar a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

Concurso de monografias

Também está na pauta o projeto que incentiva a realização de concursos de monografias que tratem sobre a violência contra a mulher.

A proposta da ex-senadora Maria do Carmo Alves (1924-1941) recebeu parecer favorável da relatora, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). A matéria também será analisada em decisão final pelo colegiado.

O PL 2.112/2022 insere a promoção de concursos de monografias que versem sobre o tema da violência contra a mulher entre os objetivos da Política Nacional de Dados e Informações relacionadas à Violência contra as Mulheres ( Pnainfo ).

Vice-presidente

O colegiado vota ainda para escolher o/a vice-presidente da CE. A comissão é presidida pela senadora Teresa Leitão (PT-PE).

