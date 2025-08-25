WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Meganet
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Raffaelli
APPATA
Hospital Santo Antonio
Unimed
Folha Popular
Sala
Niederle
Lazzaretti
Rádio Municipal
Império
Mercado do povo
Ponto Grill
Fitness
Seco
F&J Santos
Mecânica Jaime
Senado Federal

Oito comissões definem nesta semana emendas à LDO de 2026

Oito comissões permanentes do Senado concluem nesta terça-feira (26) a definição das emendas que devem ser apresentadas ao projeto da Lei de Diretr...

25/08/2025 12h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Emendas de comissões à LDO devem ser encaminhadas até o fim do dia na terça-feira (26) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Emendas de comissões à LDO devem ser encaminhadas até o fim do dia na terça-feira (26) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Oito comissões permanentes do Senado concluem nesta terça-feira (26) a definição das emendas que devem ser apresentadas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do próximo ano. Na semana passada, cinco colegiados aprovaram suas sugestões . As propostas devem ser encaminhadas à Comissão Mista de Orçamento (CMO) até as 18h desta terça.

Cada comissão permanente do Senado pode apresentar três emendas ao projeto da LDO ( PLN 2/2025 ). As sugestões reforçam dotações orçamentárias na área de atuação de cada colegiado. Veja abaixo os horário das reuniões previstas:

9h

  • Assuntos Sociais (CAS)
  • Direitos Humanos (CDH)
  • Infraestrutura (CI)
  • Meio Ambiente (CMA)

10h

  • Assuntos Econômicos (CAE)
  • Educação (CE)

11h

  • Segurança Pública (CSP)

13h45

  • Agricultura (CRA)

As comissões de Fiscalização e Controle (CTFC), Comunicação e Direito Digital (CCDD) e Defesa da Democracia (CDD) não agendaram reuniões para tratar das suas emendas à LDO 2026. As duas últimas ainda não foram instaladas em 2025.

Orçamento 2025

Além das emendas à LDO de 2026, duas comissões do Senado também definem nesta terça-feira o destino das suas emendas para o Orçamento deste ano ( Lei 15.121 ). Por determinação do Supremo Tribuna Federal (STF), os colegiados devem indicar especificamente quais são os projetos beneficiados pelos recursos.

  • Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR), 9h30: Os parlamentares devem definir a destinação de uma emenda que prevê apoio a desenvolvimento sustentável local integrado
  • Comissão de Agricultura (CRA), 14h: A emenda prevê ações de fomento ao setor agropecuário
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Projeto aumenta penas para roubo com arma e formação de milícia, entre outros - Foto: Luiz Silveira/Agência CNJ Senado pode votar na quarta projeto que endurece penas para crimes violentos
A senadora Augusta Brito é a relatora do projeto, que está em análise na Comissão de Direitos Humanos (CDH) - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado CDH: projeto dá à mulher agredida prioridade em atendimento psicológico no SUS
A audiência foi requerida pela senadora Teresa Leitão - Foto: Pedro França/Agência Senado CAS debate criação de exame nacional para médicos nesta quarta
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
11°
Tempo nublado Máxima: 11° - Mínima:
10°

Sensação

0.4 km/h

Vento

79%

Umidade

Sicredi
Sicoob
APPATA
Império
Ponto Grill
Unimed
Agro Niederle
Sala
Meganet
Mercado do povo
F&J Santos
Ipiranga
Fitness
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seco
Tarzan
Lazzaretti
Raffaelli
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ponto Grill
Lazzaretti
APPATA
Mercado Balestrin
Sicoob
Império
Sicredi
F&J Santos
Tarzan
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Raffaelli
Unimed
Mercado do povo
Sicoob
Fitness
Meganet
Rádio Municipal
Ipiranga
Sala
Municípios
Miraguaí - RS
Comerciantes de Miraguaí temem aumento da criminalidade após dois crimes em 24 horas
Barra do Guarita - RS
Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Mercado do povo
Agro Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Seu Manoel
Unimed
Tarzan
Ipiranga
Seco
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 33 minutos Avançar Mais na Saúde investe R$ 89,1 milhões em hospitais da Serra
Há 33 minutos Denúncias pelo Disque 100 de pedofilia na internet aumentam em agosto
Há 1 hora Comissão aprova destinação de recursos de loterias para Comitê Brasileiro de Clubes
Há 1 hora Comissão aprova projeto que torna obrigatório asilo gratuito em cidade com mais de 100 mil habitantes
Há 1 hora Senado pode votar na quarta projeto que endurece penas para crimes violentos
Mercado do povo
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
F&J Santos
Seco
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Unimed
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Fitness
Meganet
APPATA
Mais lidas
1
Há 4 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 4 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
5
Há 3 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
F&J Santos
Ponto Grill
Ipiranga
Seu Manoel
Império
Meganet
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sala
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seco
Fitness
Sicoob
Mercado Balestrin
Unimed
Tarzan
APPATA
Império
Tarzan
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado do povo
APPATA
Agro Niederle
Seco
Meganet
Sala
Sicoob
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seu Manoel
Fitness
Sicredi
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados