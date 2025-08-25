WhatsApp

Agricultura

Casa do Produtor Catarinense: há 48 anos, a marca de SC na maior feira agropecuária da América Latina

Santa Catarina é o único Estado do Brasil com espaço institucional dentro do Parque Assis Brasil, em Esteio (RS). Foto: Ascom/CidascA Companhia Int...

25/08/2025 12h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Santa Catarina é o único Estado do Brasil com espaço institucional dentro do Parque Assis Brasil, em Esteio (RS). Foto: Ascom/Cidasc

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) participa da 48ª Expointer, feira internacional que acontece de 30 de agosto a 7 de setembro de 2025, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS).

O setor agropecuário catarinense está representado na Casa do Produtor Catarinense, espaço que há 48 anos é marca registrada da participação de Santa Catarina na Expointer. O local é mantido pela Cidasc em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), suas empresas públicas (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – Epagri e Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina – Ceasa/SC), a Federação da Agricultura de Santa Catarina (Faesc) e a Federação das Cooperativas Agrícolas de Santa Catarina (Fecoagro/SC). Recebe apoio ainda do Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (Icasa), do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado de Santa Catarina (Sindicarne) e da Associação Catarinense de Avicultura (Acav).

Mais do que um ponto de encontro, a Casa do Produtor Catarinense é uma vitrine da sanidade, da qualidade e da excelência dos produtos de Santa Catarina. É também um espaço de apoio para produtores e autoridades do Estado, além de recepcionar visitantes de todo o Brasil, incluindo empresários, estudantes, representantes políticos, e oportuniza mostrar a qualidade dos produtos catarinenses.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“A Casa do Produtor Catarinense é um símbolo da força e da união do agronegócio de Santa Catarina. Durante a feira a Cidasc mantém médicos-veterinários disponíveis para auxiliar os produtores em quaisquer situações que envolvam a sanidade animal e os documentos de transporte e exposição. Manter há quase cinco décadas esse espaço na maior feira agropecuária da América Latina é para a Cidasc uma demonstração do compromisso do Governo do Estado com a qualidade, a sanidade e a inovação no campo. É uma oportunidade para o Governo do Estado de Santa Catarina reafirmar ao Brasil e ao mundo a excelência da produção catarinense”, destaca a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.

Santa Catarina em destaque

Santa Catarina se mantém como o único estado da Federação com espaço institucional permanente dentro do Parque Assis Brasil, em Esteio (RS). E vem sendo o ponto de encontro dos demais estados, quando o tema é a defesa agropecuária. Além de valorizar a produção agropecuária e artesanal catarinense, a Casa do Produtor também divulga o turismo rural, os programas de apoio ao agricultor e as políticas públicas de incentivo à agroindústria desenvolvidas pela Sape e suas empresas públicas.

A Expointer 2025

A Expointer é considerada a maior exposição de animais da América Latina e uma das principais vitrines do agronegócio brasileiro. Em 2025, a feira contará com a participação de 6.696 animais, sendo 1.589 rústicos e 5.107 de argola, incluindo novas raças, como a caprina leiteira da raça espanhola Murciana.

Além da exposição de animais, a programação reúne o Show de Máquinas, a Feira da Agricultura Familiar, palestras técnicas, atrações culturais e a Expoargs, dedicada ao artesanato.

Em 2024, a feira movimentou mais de R$ 8 bilhões em negócios e recebeu mais de 770 mil visitantes, consolidando-se como uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina. A participação de cabanhas catarinenses vem crescendo, especialmente após o Rio Grande do Sul conquistar o mesmo status sanitário de Santa Catarina – de Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação.

Mais informações:
Jornalista Alessandra Carvalho
Assessoria de Comunicação
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc)
(48) 3665 7037
e-mail: [email protected]

