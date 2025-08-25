WhatsApp

Senado Federal

CAS debate criação de exame nacional para médicos nesta quarta

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) realiza nesta quarta-feira (27), às 14h, audiência pública para instruir o projeto que cria o Exame Nacional d...

25/08/2025 16h04
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A audiência foi requerida pela senadora Teresa Leitão - Foto: Pedro França/Agência Senado
A audiência foi requerida pela senadora Teresa Leitão - Foto: Pedro França/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) realiza nesta quarta-feira (27), às 14h, audiência pública para instruir o projeto que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina. O PL 2.294/2024 , de autoria do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), altera a Lei 3.268, de 1957 , que dispõe sobre os conselhos de medicina, para tornar obrigatória a aprovação no exame como requisito para o registro profissional de médicos.

O exame deverá avaliar competências profissionais e éticas, conhecimentos teóricos e habilidades clínicas dos formados em medicina, com aplicação nacional pelo menos duas vezes ao ano. A proposta prevê dispensa para médicos já inscritos nos conselhos e para estudantes que tenham ingressado nos cursos antes da entrada em vigor da lei. O texto também estabelece que os resultados individuais não serão divulgados publicamente, sendo encaminhados aos Ministérios da Educação e da Saúde.

A matéria já foi aprovada pela Comissão de Educação (CE), sob relatoria do senador Marcos Rogério (PL-RO), com a inclusão de emenda que equipara o exame de proficiência à aprovação noExame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), exame realizado anualmente para validar diplomas médicos expedidos por universidades de fora do Brasil. Na CAS, o relator é o senador Dr. Hiran (PP-RR), que apresentou parecer favorável ao projeto, com ajustes de redação. Ele argumenta que a medida busca garantir um padrão mínimo de conhecimento para o exercício da profissão e reforçar a segurança do paciente.

A audiência foi requerida ( REQ 18/2025 - CAS ) pela senadora Teresa Leitão (PT-PE). Se aprovada na CAS, em decisão terminativa, a proposta seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados, sem necessidade de votação em Plenário.

Foram convidados para o debate:

  • Representante do Conselho Federal de Medicina (CFM),
  • Representante da Academia Nacional de Medicina (ANM),
  • Representante da Associação Médica Brasileira (AMB),
  • Representante da Associação Nacional de Médicos Residentes (ANMR),
  • Representante da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (Denem),
  • Representante do Ministério da Educação, e
  • Representante do Ministério da Saúde.
O senador Dr. Hiran é relator do projeto na CAS - Foto: Pedro França/Agência Senado
O senador Dr. Hiran é relator do projeto na CAS - Foto: Pedro França/Agência Senado
VEJA TAMBÉM
Projeto aumenta penas para roubo com arma e formação de milícia, entre outros - Foto: Luiz Silveira/Agência CNJ Senado pode votar na quarta projeto que endurece penas para crimes violentos
A senadora Augusta Brito é a relatora do projeto, que está em análise na Comissão de Direitos Humanos (CDH) - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado CDH: projeto dá à mulher agredida prioridade em atendimento psicológico no SUS
O senador Otto Alencar é o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CCJ vota na quarta projetos relacionados a pedofilia e violência contra a mulher
Miraguaí - RS
Comerciantes de Miraguaí temem aumento da criminalidade após dois crimes em 24 horas
Barra do Guarita - RS
Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Há 35 minutos Avançar Mais na Saúde investe R$ 89,1 milhões em hospitais da Serra
Há 35 minutos Denúncias pelo Disque 100 de pedofilia na internet aumentam em agosto
Há 1 hora Comissão aprova destinação de recursos de loterias para Comitê Brasileiro de Clubes
Há 1 hora Comissão aprova projeto que torna obrigatório asilo gratuito em cidade com mais de 100 mil habitantes
Há 1 hora Senado pode votar na quarta projeto que endurece penas para crimes violentos
1
Há 4 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 4 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
5
Há 3 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
