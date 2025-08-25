WhatsApp

Comissão aprova projeto que prevê climatização sustentável em escolas públicas

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

25/08/2025 16h04
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que institui uma política nacional para climatizar salas de aula da rede pública (básica e superior). O objetivo é adaptar os prédios escolares ao aumento da temperatura global.

O Programa de Enfrentamento à Crise e Emergência Climática nas Escolas prevê a instalação de aparelhos de climatização em salas de aula e espaços coletivos. Esses equipamentos deverão ser alimentados por micro e minigeração distribuída, que utiliza fontes renováveis, como solar e eólica.

O texto também estabelece diretrizes como adequação dos prédios para aproveitar a ventilação natural, implantação de coberturas adequadas e arborização das áreas externas.

O Projeto de Lei 1185/19 é de autoria do deputado Tiago Dimas (Pode-TO) e teve parecer favorável da relatora, deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP). Segundo ela, a medida busca dar melhores condições a alunos e trabalhadores da educação.

“Devemos aos nossos alunos, professores e demais trabalhadores da escola o mesmo conforto que almejamos em nossos lares e ambientes de trabalho”, afirmou Bomfim.

Financiamento
 A relatora acolheu parte do texto aprovado anteriormente pela Comissão de Minas e Energia, com algumas mudanças. A principal alteração é a inclusão de fontes de financiamento para garantir a execução do programa de climatização escolar.

O texto, por exemplo, permite que o programa receba parte das receitas oriundas das apostas esportivas de quota fixa (bets) que hoje são destinadas Ministério da Educação. Também prevê recursos do Fundo Social do pré-sal e do Orçamento da União.

Próximos passos
 O projeto será analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), em caráter conclusivo. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projeto de lei

Miraguaí - RS
Comerciantes de Miraguaí temem aumento da criminalidade após dois crimes em 24 horas
Barra do Guarita - RS
Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Há 35 minutos Avançar Mais na Saúde investe R$ 89,1 milhões em hospitais da Serra
Há 35 minutos Denúncias pelo Disque 100 de pedofilia na internet aumentam em agosto
Há 1 hora Comissão aprova destinação de recursos de loterias para Comitê Brasileiro de Clubes
Há 1 hora Comissão aprova projeto que torna obrigatório asilo gratuito em cidade com mais de 100 mil habitantes
Há 1 hora Senado pode votar na quarta projeto que endurece penas para crimes violentos
1
Há 4 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 4 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
5
Há 3 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
